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فوز الرجاء المغربي على شباب بلوزداد الجزائري بالبطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 يوليو 2023, 05:17 مساء
فوز الرجاء المغربي على شباب بلوزداد الجزائري بالبطولة العربية
مباراة شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي (حساب البطولة العربية على فيسبوك)
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فاز الرجاء الرياضي المغربي على فريق شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم الجمعة باستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في افتتاح مواجهات المجموعة الرابعة بالبطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية» المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

تقدم جزائري وعودة مغربية
تقدم فريق شباب بلوزداد بهدف عن طريق معاذ حداد، وفي الشوط الثاني تمكن الرجاء المغربي من تدارك موقفه وسجل هدف التعادل من ركلة جزاء عن طريق اللاعب يسري بوزق، ثم أضاف بوشعيب عراسي هدف الفوز لفريق الرجاء المغربي.

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بهذا الفوز يحصل الرجاء على ثلاث نقاط في صدارة المجموعة، في انتظار بقية مباريات المجموعة الرابعة لتحديد ترتيب الفرق، حيث يلتقي مساء اليوم فريقا الكويت الكويتي والوحدة الإماراتي اللذان يلعبان ضمن المجموعة الرابعة أيضا.

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