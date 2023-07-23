الفرنسي مارشان يحطم الرقم القياسي لسباحة 400 متر متنوعة ويحرز الذهبية

القاهرة - بوابة الوسط

حطّم السباح الفرنسي ليون مارشان الرقم القياسي العالمي في 400 متر متنوعة محرزًا ذهبية السباق، اليوم الأحد، خلال بطولة العالم للسباحة المقامة في مدينة فوكوكا اليابانية.

مارشان تفوق على فيلبس

حقق مارشان (21 عامًا) زمنًا قدره 4:02:50 دقيقة، متفوقًا على الرقم السابق الأخير الذي كان بحوزة السباح الأسطوري الأميركي مايكل فيلبس وقدره 4:04:84 دقيقة الذي سجله في أولمبياد بكين 2008، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

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وتقدم السباح الفرنسي على الأميركي كارسون فوستر الذي أنهى السباق في زمن بلغ 4:06:56 دقيقة، والسباح الياباني دايا سيتو الذي حقق زمنًا قدره 4:09:41 دقيقة.