الأسترالية تيتموس تحطم رقم بطولة العالم لسباحة 400 متر حرة في اليابان

القاهرة - بوابة الوسط

فازت السباحة الأسترالية أريارن تيتموس بذهبية سباق 400 متر حرة محطمة في طريقها الرقم القياسي العالمي، الأحد، خلال بطولة العالم للسباحة المقامة في مدينة فوكوكا اليابانية.

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وسجلت البطلة الأولمبية (22 عامًا) 3:55.38 دقيقة، متخطية الرقم السابق (3:56.08 د) المسجّل في مارس الماضي عن طريق السباحة الكندية اليافعة سامر ماكنتوش، حسب «فرانس برس».

وأحرزت تيتموس ذهبيتها الثانية العالمية لهذه المسافة بتفوقها على الأميركية كايتي ليديكي (3.58.73 د) والنيوزيلندية إريكا فيرويذر (3:59.59 د).