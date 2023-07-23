سباحات أستراليا يحطمن الرقم القياسي لسباق التتابع

القاهرة - بوابة الوسط

حطمت أستراليا الرقم القياسي العالمي لسباق التتابع (4 × 100) متر عند السيدات اليوم الأحد، في مونديال السباحة الذي تستضيفه مدينة فوكوكا اليابانية حتى 30 يوليو الجاري.

الأستراليات تفوقن على الأميركيات والصينيات

وبقيادة كل من مولي أوكالاغن، وشاينا جاك، وميغ هاريس وإيما ماكيون، سجل المنتخب الأسترالي 3:27:96 دقيقة، ليتفوق على الرقم القياسي العالمي الذي سجلته الأستراليات أيضًا في أولمبياد طوكيو صيف 2021 وقدره 3:29:69 دقيقة بوجود ماكيون وهاريس في الفريق بجانب برونتي وكايت كامبل، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وتقدم المنتخب الأسترالي للسباحة بذلك على نظيريه الأميركي والصيني بفارق 3:97 و4:44 ثانية على التوالي.