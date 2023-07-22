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غدا انطلاق بطولة العالم للسباحة بمشاركة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يوليو 2023, 06:10 مساء
غدا انطلاق بطولة العالم للسباحة بمشاركة ليبيا
منتخب ليبيا للسباحة قبل توجهه إلى اليابان (الإنترنت: حساب الاتحاد الليبي للسباحة على فيسبوك)
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تنطلق غدا الأحد، بطولة العالم العشرين للسباحة «فوكوكا - اليابان 2023»، وهي البطولة التي يشارك فيها المنتخب الوطني الليبي وتستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري.

ليبيا تشارك بسباحين في البطولة
يضم المنتخب الوطني للسباحة، السباح عبدالحي عبدالمنعم عاشور والسباح محمد أمين قطاط والمدرب الدولي علي عبدالله أبوفارس.

الجدير بالذكر بأن منافسات البطولة تشمل الغطس والسباحة الفنية والمياه المفتوحة، إلا أن المنتخب الوطني سوف يشارك في منافسات السباحة فقط التي تضم ست ألعاب هي: السباحة الحرة وسباحة الغطس وسباحة الغطس العالي ومنافسات كرة الماء والسباحة الفنية وسباحة المياه والسباحة المفتوحة.

قطاط وعاشور يمثلان ليبيا في بطولة العالم للسباحة بأستراليا
ليبيا تشارك بثلاثة لاعبين في بطولة العالم للسباحة

وسوف يشارك السباح عبدالحي عاشور في سباق مئة متر حرة ومئة متر فراشة، بينما يشارك السباح محمد قطاط في سباق سباحة 50 متر حرة و50 متر فراشة.

ليبيا تشارك في الجمعية العمومية لعالم الألعاب المائية
يرافق بعثة المنتخب الوطني للسباحة، رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان محمد القنين، ونائب رئيس الاتحاد الليبي للسباحة مالك مختار السوسي، وذلك لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي والانتخابي لعالم الألعاب المائية فوكوكا 2023 لانتخاب رئيس وأمين صندوق عالم الألعاب.

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