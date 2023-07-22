غدا انطلاق بطولة العالم للسباحة بمشاركة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق غدا الأحد، بطولة العالم العشرين للسباحة «فوكوكا - اليابان 2023»، وهي البطولة التي يشارك فيها المنتخب الوطني الليبي وتستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري.

ليبيا تشارك بسباحين في البطولة

يضم المنتخب الوطني للسباحة، السباح عبدالحي عبدالمنعم عاشور والسباح محمد أمين قطاط والمدرب الدولي علي عبدالله أبوفارس.

الجدير بالذكر بأن منافسات البطولة تشمل الغطس والسباحة الفنية والمياه المفتوحة، إلا أن المنتخب الوطني سوف يشارك في منافسات السباحة فقط التي تضم ست ألعاب هي: السباحة الحرة وسباحة الغطس وسباحة الغطس العالي ومنافسات كرة الماء والسباحة الفنية وسباحة المياه والسباحة المفتوحة.

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وسوف يشارك السباح عبدالحي عاشور في سباق مئة متر حرة ومئة متر فراشة، بينما يشارك السباح محمد قطاط في سباق سباحة 50 متر حرة و50 متر فراشة.