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مواجهة نارية بين ألكاراس وديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 يوليو 2023, 08:21 مساء
مواجهة نارية بين ألكاراس وديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون
الإسباني كارلوس ألكاراس. (الإنترنت)
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ضرب الإسباني الشاب كارلوس ألكاراس المصنف أول عالميا موعدا ناريا في نهائي بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، مع حامل اللقب سبع مرات الصربي نوفاك ديوكوفيتش الثاني عالميا، بعد تغلبه، اليوم الجمعة، على الروسي دانييل مدفيديف الثالث بثلاث مجموعات نظيفة 6-3 و6-3 و6-3.

ويسعى ابن العشرين عاما إلى إحراز لقبه الثاني في البطولات الكبرى، بعد «فلاشينغ ميدوز 2022». لكن ديوكوفيتش الباحث بدوره عن معادلة الرقم القياسي من خلال إحراز لقبه الكبير الرابع والعشرين، لن يكون خصما سهلا بعد بلوغه النهائي التاسع في ويمبلدون إثر فوز بثلاث مجموعات أيضا على الإيطالي الشاب يانيك سينر، وفق وكالة «فرانس برس».

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