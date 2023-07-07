باريس سان جيرمان يتعاقد مع أوغارتي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن ناديا باريس سان جيرمان الفرنسي وسبورتنغ لشبونة البرتغالي، اليوم الجمعة، انتقال اللاعب الدولي الأوروغواياني مانويل أوغارتي من النادي البرتغالي إلى نظيره الفرنسي.

كشف قيمة انتقال أوغارتي لباريس سان جيرمان

كشف ناديا باريس سان جيرمان وسبورتنغ لشبونة أن قيمة الصفقة بلغت ستين مليون يورو، أي ما يعادل 65.32 مليون دولار، وأن اللاعب وقع عقداً لخمس سنوات.

وانتقل أوغارتي، الذي ظهر للمرة الأولى مع فريق مدينته كا فنيكس وعمره 15 عاماً، للعب في البرتغال مع فاماليكاو قبل أن يسارع نادي سبورتنغ بالتعاقد معه.

وتم ضم أوغارتي (22 عاماً) إلى تشكيلة منتخب أوروغواي في بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر. كما لعب ثماني مباريات مع منتخب بلاده.

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وقال أوغارتي في بيان: «أنا سعيد حقاً لاتخاذ هذه الخطوة الكبيرة في مسيرتي في نادٍ كبير مثل باريس سان جيرمان. سأبذل قصارى جهدي من أجل باريس سان جيرمان».

يعد أوغارتي ثالث لاعب ينضم إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد التعاقد مع قلب الدفاع ميلان شكرينيار، والمهاجم ماركو أسينسيو عبر صفقتين مجانيتين من إنتر ميلان وريال مدريد على التوالي.

كما أقال نادي باريس سان جيرمان مدربه كريستوف غالتييه يوم الأربعاء الماضي، واستبدل به لويس إنريكي، مدرب برشلونة وإسبانيا السابق.