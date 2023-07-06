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باريس سان جيرمان يتعاقد مع أسنسيو وشكرينيار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 يوليو 2023, 02:36 مساء
باريس سان جيرمان يتعاقد مع أسنسيو وشكرينيار
أسنسيو يحمل قميص باريس سان جيرمان (الإنترنت: حساب النادي على فيسبوك)
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أعلن بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، نادي باريس سان جيرمان، اليوم الخميس، تعاقده مع جناح ريال مدريد الإسباني الدولي ماركو أسنسيو حتى العام 2026 في صفقة انتقال حر. كما أعلن النادي ضم قلب دفاع إنتر ميلان الإيطالي الدولي السلوفاكي ميلان شكرينيار.

وانتقل أسنسيو (27 عاماً) إلى باريس سان جيرمان بسجل حافل بالألقاب، بعد عشر سنوات قضاها مع ريال مدريد، حيث توج معه بـ17 لقبا، بينها دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، وخاض مع الملكي 285 مباراة سجل خلالها 61 هدفا، بحسب وكالة «فرانس برس».

باريس سان جيرمان يضم شكرينيار
أعلن باريس سان جيرمان أيضا استقدام المدافع الدولي السلوفاكي ميلان شكرينيار كلاعب حر من إنتر الإيطالي لخمسة مواسم.

باريس سان جيرمان يعيِّن الإسباني لويس إنريكي مدربا جديدا له
توقيف كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان بتهمة التمييز ضد المسلمين والسود

وبعد يوم من إعلان قدوم المدرب الإسباني لويس إنريكي بدلاً من المقال كريستوف غالتييه، تعاقد باريس سان جيرمان، الفائز بلقب الدوري الفرنسي 11 مرة، مع شكرينيار (28 عاماً) الذي أمضى ستة مواسم في صفوف إنتر، وصيف بطل أوروبا.
 

شكرينيار يحمل قميص باريس سان جيرمان (الإنترنت: حساب النادي على فيسبوك)
شكرينيار يحمل قميص باريس سان جيرمان (الإنترنت: حساب النادي على فيسبوك)
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