  • Alwasat News
Atwasat

الشرطة الفرنسية تفتش منزل رئيس باريس سان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 يوليو 2023, 04:05 مساء
الشرطة الفرنسية تفتش منزل رئيس باريس سان جيرمان
ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قامت الشرطة الفرنسية بتفتيش منزل رئيس نادي باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي، في إطار تحقيق في اتهامات بخطف رجل أعمال فرنسي جزائري، واحتجازه وتعذيبه في قطر.

وقال ناطق باسم نادي باريس سان جيرمان: «طلب قاضي التحقيق معلومات إضافية، وهو ما جرى توفيره له بشكل كامل وبشفافية وبتعاون تام مع السلطات، وهو التعاون المستمر مع السلطات المختصة منذ البداية»، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وثائق تدين رئيس باريس سان جيرمان
جاء التفتيش الذي أجرته الشرطة القضائية الفرنسية في إطار تحقيق قضائي جرى فتحه نهاية شهر يناير الماضي ضد رئيس نادي باريس سان جيرمان، بعدما قدّم طيب بن عبدالرحمن (42 عاماً) شكوى مصحوبة بادعاء بالحق المدني، وهو إجراء يجعل من الممكن حكماً فتح تحقيق قضائي.

في هذه الشكوى، أكد بن عبدالرحمن اعتقاله في يناير من عام 2020 في قطر.

النيابة السويسرية تطالب بحبس ناصر الخليفي 28 شهرا
رسميا.. تعيين ناصر الخليفي رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية

وأشار إلى أنه جرى احتجازه لمدة ستة أشهر استجوبه خلالها رجال أمن قطريون، خصوصاً بشأن وثائق يملكها على ما يبدو ومن شأنها توريط القطري ناصر الخليفي لنادي باريس سان جيرمان.

وأكد أنه جرى وضعه قيد الإقامة الجبرية، ثم السماح له في نهاية المطاف بمغادرة قطر في شهر نوفمبر من عام 2020، بعد توقيع اتفاق سري تعهد فيه عدم كشف هذه الوثائق.

من جانبهم، أعلن محامو رئيس نادي باريس سان جيرمان في شهر أبريل الماضي، عزمهم إقامة دعوى تشهير ضد رجل الأعمال طيب بن عبدالرحمن.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. المنتخب الوطني للطائرة يواجه قطر بدورة الألعاب العربية ومشاركة ليبية مميزة

بالفيديو.. المنتخب الوطني للطائرة يواجه قطر بدورة الألعاب العربية ومشاركة ليبية ...
الاتحاد يهدد بالانسحاب من دور سداسي التتويج بـ«دورينا» ويصفه بـ«المسرحية الهزلية»

الاتحاد يهدد بالانسحاب من دور سداسي التتويج بـ«دورينا» ويصفه بـ«المسرحية ...
العثور على كوكايين في البيت الأبيض.. وترامب يتهم بايدن ونجله

العثور على كوكايين في البيت الأبيض.. وترامب يتهم بايدن ونجله
الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر الاتجار في زعانف سمك القرش

الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر الاتجار في زعانف سمك القرش
تعادل سلبي بين الأهلي طرابلس والهلال يشعل دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

تعادل سلبي بين الأهلي طرابلس والهلال يشعل دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة النصر والأهلي بنغازي في سداسي التتويج بـ«دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة النصر والأهلي بنغازي في سداسي التتويج ...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور سداسي التتويج ...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والهلال في سداسي التتويج بـ«دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والهلال في سداسي التتويج ...
رسميا.. أنشيلوتي ينهي علاقته بريال مدريد ويتسلم تدريب البرازيل بداية من كوبا أميركا 2024

رسميا.. أنشيلوتي ينهي علاقته بريال مدريد ويتسلم تدريب البرازيل بداية من كوبا ...
حكام أجانب من صربيا وبيلاروسيا والبرتغال في الجولة الثالثة من «دورينا» عبر «Wtv»

حكام أجانب من صربيا وبيلاروسيا والبرتغال في الجولة الثالثة من «دورينا» عبر «Wtv»
اكتشاف كنز بقيمة 500 ألف يورو داخل حوت نافق على شواطئ جزر الكناري

اكتشاف كنز بقيمة 500 ألف يورو داخل حوت نافق على شواطئ جزر الكناري
«وول ستريت جورنال»: واشنطن تتجه لتقييد وصول بكين إلى خدمات الحوسبة السحابية الأميركية

«وول ستريت جورنال»: واشنطن تتجه لتقييد وصول بكين إلى خدمات الحوسبة السحابية ...
استديو تحليلي سداسي عبر «Wtv» قبل الجولة الثالثة من دوري التتويج «دورينا»

استديو تحليلي سداسي عبر «Wtv» قبل الجولة الثالثة من دوري التتويج «دورينا»
الزنجبيل وزيت اللوز للتخلص من البثور

الزنجبيل وزيت اللوز للتخلص من البثور
تغريم السكك الحديد الفرنسية في قضية دهس قط

تغريم السكك الحديد الفرنسية في قضية دهس قط
الحكومات الليبية (1949- 1969) (9)

الحكومات الليبية (1949- 1969) (9)
«ذا غارديان»: التهديد بوقف إنتاج النفط في ليبيا سيؤثر على أسواق الطاقة العالمية

«ذا غارديان»: التهديد بوقف إنتاج النفط في ليبيا سيؤثر على أسواق الطاقة العالمية
روسيا: ما من سبب يدعو لتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

روسيا: ما من سبب يدعو لتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
رسميا.. أنشيلوتي ينهي علاقته بريال مدريد ويتسلم تدريب البرازيل بداية من كوبا أميركا 2024
رسميا.. أنشيلوتي ينهي علاقته بريال مدريد ويتسلم تدريب البرازيل ...
باريس سان جيرمان يعيِّن الإسباني لويس إنريكي مدربا جديدا له
باريس سان جيرمان يعيِّن الإسباني لويس إنريكي مدربا جديدا له
اتحاد اللجان الأوليمبية العربية يسند للسعودية تنظيم دورة الألعاب العربية 2027
اتحاد اللجان الأوليمبية العربية يسند للسعودية تنظيم دورة الألعاب ...
باريس سان جيرمان يتعاقد مع أسنسيو وشكرينيار
باريس سان جيرمان يتعاقد مع أسنسيو وشكرينيار
الشرطة الفرنسية تفتش منزل رئيس باريس سان جيرمان
الشرطة الفرنسية تفتش منزل رئيس باريس سان جيرمان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا
مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال ......
الاتحاد السعودي يعلن تعاقده مع الفرنسي نغولو كانتي
الاتحاد السعودي يعلن تعاقده مع الفرنسي نغولو كانتي...
إسبانيا بطلا لدوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا
إسبانيا بطلا لدوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا...
غوارديولا يتحدث عن وجهة مبابي ومستقبل غوندوغان
غوارديولا يتحدث عن وجهة مبابي ومستقبل غوندوغان...
سكالوني: الأرجنتين فوق أي لاعب.. وميسي لا يمكن تعويضه
سكالوني: الأرجنتين فوق أي لاعب.. وميسي لا يمكن تعويضه...
المزيد
هيرنانديز يطالب برشلونة بضم مزيد من اللاعبين للفوز بالبطولات
هيرنانديز يطالب برشلونة بضم مزيد من اللاعبين للفوز بالبطولات...
199 مليون استرليني أرباح تشيلسي من بيع 6 لاعبين
199 مليون استرليني أرباح تشيلسي من بيع 6 لاعبين...
3 ميداليات للمنتخب الوطني لذوي الهمم في دورة الألعاب العربية
3 ميداليات للمنتخب الوطني لذوي الهمم في دورة الألعاب العربية...
الشرطة الفرنسية تفتش منزل رئيس باريس سان جيرمان
الشرطة الفرنسية تفتش منزل رئيس باريس سان جيرمان...
باريس سان جيرمان يتعاقد مع أسنسيو وشكرينيار
باريس سان جيرمان يتعاقد مع أسنسيو وشكرينيار...
المزيد