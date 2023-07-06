الشرطة الفرنسية تفتش منزل رئيس باريس سان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط

قامت الشرطة الفرنسية بتفتيش منزل رئيس نادي باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي، في إطار تحقيق في اتهامات بخطف رجل أعمال فرنسي جزائري، واحتجازه وتعذيبه في قطر.

وقال ناطق باسم نادي باريس سان جيرمان: «طلب قاضي التحقيق معلومات إضافية، وهو ما جرى توفيره له بشكل كامل وبشفافية وبتعاون تام مع السلطات، وهو التعاون المستمر مع السلطات المختصة منذ البداية»، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وثائق تدين رئيس باريس سان جيرمان

جاء التفتيش الذي أجرته الشرطة القضائية الفرنسية في إطار تحقيق قضائي جرى فتحه نهاية شهر يناير الماضي ضد رئيس نادي باريس سان جيرمان، بعدما قدّم طيب بن عبدالرحمن (42 عاماً) شكوى مصحوبة بادعاء بالحق المدني، وهو إجراء يجعل من الممكن حكماً فتح تحقيق قضائي.

في هذه الشكوى، أكد بن عبدالرحمن اعتقاله في يناير من عام 2020 في قطر.

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وأشار إلى أنه جرى احتجازه لمدة ستة أشهر استجوبه خلالها رجال أمن قطريون، خصوصاً بشأن وثائق يملكها على ما يبدو ومن شأنها توريط القطري ناصر الخليفي لنادي باريس سان جيرمان.

وأكد أنه جرى وضعه قيد الإقامة الجبرية، ثم السماح له في نهاية المطاف بمغادرة قطر في شهر نوفمبر من عام 2020، بعد توقيع اتفاق سري تعهد فيه عدم كشف هذه الوثائق.

من جانبهم، أعلن محامو رئيس نادي باريس سان جيرمان في شهر أبريل الماضي، عزمهم إقامة دعوى تشهير ضد رجل الأعمال طيب بن عبدالرحمن.

