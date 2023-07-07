فيرستابن الأسرع في التجربة الحرة لسباق بريطانيا لسيارات فورمولا 1

القاهرة - بوابة الوسط

سجل سائق فريق ريد بُل، الهولندي ماكس فيرستابن، اليوم الجمعة، أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى لسباق جائزة بريطانيا الكبرى، المقررة إقامته بعد غد الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، متفوقاً على زميله بالفريق، المكسيكي سيرجيو بيريز.

فيرستابن يحافظ على تفوقه في فورمولا 1

سجل فيرستابن أسرع زمن للفة، بلغ 1:28:6 دقيقة، خلال التجارب التي أقيمت على حلبة سيلفرستون لسباقات سيارات فورمولا 1، البالغ طولها قرابة ستة كيلو مترات، متفوقاً على سيرجيو بيريز بفارق 0:488 ثانية. بينما جاء سائق فريق ويليامز، أليكس ألبون، في المركز الثالث.

وفي بقية النتائج، جاء سائق فريق أستون مارتن، الإسباني فرناندو ألونسو، في المركز الرابع، بينما احتل سائقا فيراري: تشارلز لوكلير وكارلوس ساينز، المركزين الخامس والسابع على الترتيب.

وجاء سائقا فريق مرسيدس: لويس هاميلتون وجورج راسل في المركزين الثاني عشر والرابع عشر على الترتيب، حيث اشتكى السائقان من أن ارتداد السيارة كان سيئاً للغاية.

ويتصدر فيرستابن ترتيب فئة سائقي سباقات فورمولا 1 برصيد 229 نقطة، بفارق 81 نقطة أمام بيريز.

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وبعدما سار نشطاء المناخ على المضمار في اللفة الأولى العام الماضي، عمل مسؤولو حلبة سيلفرستون مع الشرطة البريطانية على زيادة الأمن خلال هذا الحدث، حيث يتم الاستعداد لاحتجاجات جديدة محتملة.

ويستهدف المحتجون الأحداث الرياضية بشكل دائم، حيث عرقل نشطاء «جاست ستوب أويل» اللعب في بطولة ويمبلدون للتنس قبل أيام.

وتستضيف حلبة سيلفرستون تصوير فيلم مستوحى من سباقات فورمولا 1، ويشارك سائق فريق مرسيدس لويس هاميلتون في إنتاجه، بينما يجسد فيه نجم هوليوود براد بيت دور سائق سباقات فورمولا 1.

وكجزء من التصوير، جرى منح فريق «أبيكس جي بي»، الخيالي، الذي سيكون براد بيت سائقا له في الفيلم، مرآبا في مركز الصيانة بين مرآبي فيراري ومرسيدس.

وسيجرى تصوير النجم براد بيت وهو يتسابق في سيارة فورمولا 2 معدلة قبل التجربة الحرة الثانية التي ستقام في وقت لاحق من اليوم الجمعة