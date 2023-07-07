مانشستر سيتي يعلن تفاصيل أكبر جولة لكؤوس الثلاثية التاريخية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تفاصيل «جولة كؤوس الثلاثية»، المقدمة من أحد الشركاء الرسميين للنادي.

أبوظبي محطة مهمة لكؤوس مانشستر سيتي

تأتي تلك الجولة لكي يحتفي مانشستر سيتي مع جماهيره في مختلف أنحاء العالم بموسم الثلاثية التاريخية التي حققها، على أن تكون العاصمة الإماراتية أبوظبي واحدة من أهم هذه المحطات في أكبر جولة عالمية بمسيرة النادي.

وبعدما شهدت السنوات الماضية عددًا من الجولات الناجحة للكؤوس، يستعرض مانشستر سيتي هذا العام كأسي الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى كأس دوري أبطال أوروبا، الذي حققه للمرة الأولى في مسيرته، أمام مشجعيه في جولة حول العالم تطوف عددًا من البلدان.

نقطة الانطلاق لجولة كؤوس مانشستر سيتي

تنطلق الجولة من مدينة مانشستر، لتتوجه بعد ذلك إلى اليابان وكوريا ضمن جولة النادي التحضيرية في آسيا للموسم المقبل، وتتواصل إلى العديد من الدول الأخرى، من ضمنها اليونان والصين والهند وأستراليا والإمارات العربية المتحدة والنرويج والولايات المتحدة الأميركية والبرازيل، بالإضافة إلى عدد من الوجهات التي سيجرى إعلانها لاحقًا.

وسيكون جمهور مانشستر سيتي في دولة الإمارات على موعد مع كؤوس الثلاثية التاريخية في وقت لاحق من هذا العام حين تحط الكؤوس في أبوظبي خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر 2023.

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وقالت نوريا تاري، مديرة التسويق في مجموعة السيتي لكرة القدم: «كان موسم 2022-2023 تاريخيًا في مسيرة نادي مانشستر سيتي، وشهدت أحداثه العديد من اللحظات والذكريات الخاصة، سواء للنادي أو المشجعين».

وأضافت: «لطالما أولى النادي أهمية كبيرة لمشاركة الاحتفالات بالنجاح مع مشجعيه، والأهم من ذلك أننا نتطلع إلى مواصلة المشاركة في الاحتفاء بهذا الإنجاز التاريخي الذي حققناه الموسم الماضي من خلال استعراض الكؤوس في أكبر جولة عالمية في مسيرة النادي».

وأشارت تاري: «بالإضافة إلى إتاحة المجال للجمهور في مدينة مانشستر للاطلاع على الكؤوس عن قرب، فإننا نأمل أن نتيح المجال لأكبر عدد من مشجعي مانشستر سيتي، مع استعادة اللحظات الرائعة التي عشناها معا جميعا».