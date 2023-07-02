مانشستر سيتي يجهز عرضًا لضم دي يونغ لاعب برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت جريدة «ذا صن» البريطانية، اليوم الأحد، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، يستعد لتقديم عرض وصفته بأنه مذهل للتعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الحالية.

مانشستر سيتي ينفذ رغبة غوارديولا

وذكرت الجريدة أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا، يفكر في اتخاذ خطوة غير متوقعة بضم اللاعب الدولي الهولندي إلى كوكبة نجوم مانشستر سيتي في الموسم المقبل، وأن الإدارة الإماراتية للنادي الإنجليزي ستسعى بقوة لتنفيذ رغبة المدرب الإسباني.

وأشارت «ذا صن» إلى أن مانشستر سيتي الفائز بثلاثية تاريخية مستعد لدفع تسعين مليون جنيه إسترليني إلى برشلونة لإتمام الصفقة، خاصة أن النادي الإنجليزي كان يرغب في التعاقد مع ديكلان رايس من وست هام بالقيمة نفسها، قبل أن ينسحب من الصفقة لمصلحة أرسنال.

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وأضافت جريدة «ذا صن» أن انتقال الألماني إيلكاي جوندوجان إلى النادي الإسباني يجعل غوارديولا أكثر حرصًا على التعاقد مع لاعب وسط جديد لتدعيم هذا الخط استعدادًا لبدء رحلة طويلة وشاقة سيضطر فيها مانشستر سيتي للدفاع عن ألقابه الثلاثة التي أحرزها الموسم الماضي.

وأوضحت الجريدة البريطانية أن دي يونغ يحصل من برشلونة على راتب أسبوعي يصل إلى أربعمئة ألف جنيه إسترليني، بينما يتبقى في عقده مع النادي الإسباني ثلاث سنوات.