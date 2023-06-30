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أهلي جدة يفشل في ضم لاعب مهم بسبب غوارديولا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 يونيو 2023, 04:32 مساء
أهلي جدة يفشل في ضم لاعب مهم بسبب غوارديولا
غوارديولا (أرشيفية: الإنترنت)
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أصاب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي الإسباني بيب غوارديولا، نادي أهلي جدة السعودي بصدمة كبيرة عندما تسبب في إفشال مساعي النادي السعودي في التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل.

اهتمام الأهلي برياض محرز
وسعى نادي أهلي جدة السعودي خلال الفترة الماضية إلى التعاقد مع الدولي الجزائري رياض محرز، ليعزز به صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي لكرة القدم.

وفيما درس رياض محرز عرض أهلي جدة جدياً خاصة أنه كان مغرياً من الناحية المادية، أصدر غوارديولا قراراً تسبب في صرف لاعب مانشستر سيتي النظر عن عرض النادي السعودي نهائياً.

رياض محرز لاعب الشهر في مانشستر سيتي

رسميا.. مانشستر سيتي يجدد عقد رياض محرز

وكشف موقع «فوت ميركاتو» إن رياض محرز حسم مستقبله بشأن رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما رفض الإسباني بيب غوارديولا مدرب الفريق الإنجليزي، فكرة رحيل محرز باعتباره أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة الفريق.

وأشار الموقع نفسه إلى أن تمسك غوارديولا باستمرار محرز ازداد بدرجة أكبر عقب رحيل الألماني إلكاي غوندوغان في صفقة انتقال حر إلى برشلونة الإسباني.

وأوضح موقع «فوت ميركاتو»: «غوارديولا يرى أن محرز بديل مناسب وعنصر مؤثر قادر على صنع الفارق في المباريات، وبالتالي لا مجال للسماح له بالرحيل هذا الصيف».

ومن المتوقع أن يستمر رياض محرز مع مانشستر سيتي، بطل إنجلترا وأوروبا، حتى نهاية عقده مع النادي في يونيو 2025، ما لم يتلقَّ اللاعب عرضاً مغرياً، ولكن ليس في «الميركاتو» الصيفي الحالي.

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