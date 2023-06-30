رئيس برشلونة يوضح سبب عدم التعاقد مع كيميش

القاهرة - بوابة الوسط

اعترف رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، بأن النادي لا يستطيع إبرام بعض الصفقات الضرورية استعداداً للموسم الكروي المقبل، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها.

وقال خوان لابورتا إنه برشلونة لا يستطيع التعاقد هذا الصيف مع لاعب خط الوسط الألماني جوشوا كيميش لأسباب مالية.

صفقات باهظة لبرشلونة

وأضاف لابورتا في تصريحات لقناة «تي.في 3» التلفزيونية الكتالونية، إن برشلونة بطل إسبانيا لم يفكر في ضم كيميش لاعب بايرن ميونخ أو مارتن زوبيميندي لاعب ريال سوسيداد، لأن أي صفقة منهما ستكون باهظة الثمن بالنسبة للنادي.

وارتبط اسم كل من اللاعبين بالانتقال إلى صفوف برشلونة لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس، الذي ينتقل للعب بجوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في نادي إنتر ميامي الأميركي.

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يذكر أن المدير الفني لفريق برشلونة تشافي هيرنانديز، وصف كيميش مؤخراً بأنه لاعب من الطراز الأول، وأنه يجب إجراء محادثات مع بايرن ميونخ بشأنه في حال فتح النادي الألماني الباب لرحيل اللاعب.

وكان رئيس بايرن ميونخ هربرت هاينر، انتقد تصريحات مدرب برشلونة واعتبر أنها محاولة علنية لاستقطاب اللاعب.

وحسم برشلونة قبل أيام تعاقده مع لاعب خط الوسط الألماني إلكاي غوندوغان في صفقة انتقال حر من مانشستر سيتي بطل إنجلترا.