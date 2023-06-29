الدوري السعودي.. روبي فاولر مدربا للقادسية

القاهرة - بوابة الوسط

أضاف الدوري السعودي، اليوم الخميس، اسما جديدا من مشاهير كرة القدم الذين ارتبطوا به خلال الأسابيع الماضية، بعدما أعلن نادي القادسية السعودي عن تعاقده مع نجم ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق، روبي فاولر، لتدريب الفريق خلال الموسم الكروي المقبل 2023-2024.

ويلعب فريق القادسية في دوري الدرجة الأولي السعودي، وقد أنهى الموسم الماضي 2022-2023 في المركز الحادي عشر، من أصل 18 فريقاً تنافسوا في الدوري السعودي.

الدوري السعودي يجذب النجوم

وكان الدوري السعودي قد جذب عددا من أبرز الأسماء في عالم كرة القدم، بعدما تعاقد نادي اتحاد جدة مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما قادما من ريال مدريد الإسباني، ومواطنه نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، ومؤخرا تعاقد نادي أهلي جدة مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي قادما من صفوف تشيلسي الإنجليزي أيضا.

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وقال بيان أصدره النادي السعودي: «وقعت إدارة نادي القادسية رسمياً مع المدرب الإنجليزي روبي فاولر، للعمل كمدرب للفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل من الدوري السعودي».

وأضاف: «أشرف فاولر على تدريب عدد من الأندية خلال مسيرته التدريبية، منها موانغتونغ يونايتد التايلاندي كلاعب ومدرب، وبريزبان رور الأسترالي، وطوال مسيرته الاحترافية لعب فاولر مع ثمانية أندية في 19 موسماً، فاز خلالها مرتين بكأس إنجلترا، ومن بين الأندية التي لعب لها فاولر في الدوري، ليدز يونايتد، مانشستر سيتي، كارديف سيتي وبلاكبيرن روفرز».