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مقابل 100 مليون يورو.. اتحاد جدة السعودي يتعاقد مع نغولو كانتي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 يونيو 2023, 06:57 مساء
مقابل 100 مليون يورو.. اتحاد جدة السعودي يتعاقد مع نغولو كانتي
كانتي أحدث النجوم المنضمين للدوري السعودي (أرشيفية: الإنترنت)
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استمرارا لمسلسل جذب أفضل اللاعبين والنجوم على مستوى العالم، نجح نادي اتحاد جدة السعودي في التعاقد مع الفرنسي نغولو كانتي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع نادي تشيلسي الإنجليزي، وذلك عقب ساعات قليلة من إعلان النادي السعودي إتمام التعاقد من النجم الفرنسي كريم بنزيما، قادما من ريال مدريد الإسباني.

وقالت قناة «الإخبارية» السعودية على موقع «تويتر» اليوم: «بعد اتمام صفقة بنزيما.. الاتحاد يُتمم إجراءات ضم الفرنسي نغولو كانتي قادما من تشيلسي الإنجليزي لموسمين، مع خيار التجديد لموسم ثالث إضافي».

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وقد وصل أنمار الحائلي، رئيس نادي اتحاد جدة، أمس، العاصمة البريطانية (لندن)، لإتمام صفقة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 32 عاما. وأصر النادي السعودي على إخضاع اللاعب الفرنسي لفحوص طبية دقيقة، في ضوء تعرضه لعدد من الإصابات خلال الفترة الأخيرة، حسبما قال مصدر لوكالة «فرانس برس».

المقابل المالي

وتتضمن تفاصيل العرض المقدم من الاتحاد لضم كانتي حصوله على مئة مليون يورو، شاملة حقوق الصور والصفقات التجارية، ومحفظة استثمارية إبداعية.

المعروف أن كانتي لاعب الارتكاز المعروف بطاقته الهائلة، أحد عناصر منتخب فرنسا المتوج بلقب مونديال روسيا 2018، وأحرز لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم مع ليستر سيتي في 2016، وتشيلسي في 2017، بالإضافة إلى دوري الأبطال مع الفريق اللندني في 2021.

بذلك، تستمر انتدابات الأندية السعودية للاعبين المخضرمين المتوجين بكأس العالم أو دوري أبطال أوروبا، بعد بنزيما المتوج بالكرة الذهبية للعام 2022، والبرتغالي كريستيانو رونالدو القادم إلى النصر في كانون الثاني الماضي بصفقة تقدر بأكثر من 440 مليون يورو لعامين ونصف العام.

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