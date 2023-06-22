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عروض سعودية تجبر برشلونة على الاستسلام في صفقة سيلفا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 يونيو 2023, 12:47 مساء
عروض سعودية تجبر برشلونة على الاستسلام في صفقة سيلفا
برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي (أرشيفية: الإنترنت)
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن عرضا سعوديا تسبب في تخريب مساعي نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي

وأكدت جريدة «ماركا» الإسبانية، أن حظوظ برشلونة في التعاقد مع برناردو سيلفا أصبحت صعبة، بسبب العروض السعودية القوية التي تلقاها لاعب مانشستر سيتي.

وقالت الجريدة إن الدوري السعودي يسعى بقوة لاستقطاب لاعب الوسط البرتغالي، ليضع المسابقة في مستوى جديد ينفي به فكرة أن الأندية السعودية تتعاقد مع لاعبين اقتربوا من التقاعد واعتزال كرة القدم.

سيلفا مطلب أساسي
وأضافت «ماركا» أن التعاقد مع سيلفا يعد مطلبا أساسيا للدوري السعودي، خاصة أنه يقدم مستويات رائعة، وحقق ثلاثية تاريخية مع مانشستر سيتي هذا الموسم، أبرزها المساهمة في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وأشارت الجريدة الإسبانية إلى أن حظوظ برشلونة تقلصت في الظفر بخدمات اللاعب الدولي البرتغالي، خاصة مع المشاكل التي يعاني منها النادي بشأن اللعب المالي النظيف، إذ لن يستطيع النادي الكتالوني رفع سقف عرضه المادي في الوقت الذي سيحصل فيه سيلفا على مقابل مادي كبير في حال انتقاله إلى السعودية.

ودخلت الأندية السعودية هذا الصيف في سباق محموم من أجل التعاقد مع أكبر عدد ممكن من نجوم العالم، فبعد تعاقد النصر السعودي الموسم الماضي مع البرتغالي كريستانو رونالدو، تعاقد نادي اتحاد جدة مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة قادما من ريال مدريد الإسباني، ثم تبعه بالتعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي، فيما رفض ميسي الانضمام إلى صفوف نادي الهلال.

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ولاتزال مساعي الأندية السعودية مستمرة في إبرام صفقات بمبالغ كبيرة للغاية، حيث يعد اللاعبون الذين ينتمون إلى أندية إنجليزية هم أكبر الأهداف بالنسبة للأندية السعودية.

ولهذا السبب تقوم رابطة الدوري الإنجليزي حاليا بإجراء تدقيق في جميع عمليات انتقال اللاعبين، للتأكد من أن هذه الانتقالات لا تتجاوز القيمة السوقية الحقيقية المنطقية للاعبين.

في هذا السياق كشفت جريدة «ذي أثلتيك» البريطانية، أمس، أن هناك صلات محتملة بين شركة تملك حصة الأغلبية في نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم وصندوق الاستثمار العام السعودي.

جاء تقرير الجريدة بعد سلسلة تعاقدات أجرتها أندية سعودية، ممولة من قبل صندوق الاستثمار، وعدد من اللاعبين في النادي الإنجليزي، ومنهم لاعب خط الوسط نغولو كانتي، الذي انضم لصفوف نادي الاتحاد.

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