تسريبات تكشف خروج 3 نجوم من تشيلسي للدوري السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

اقترب العديد من نجوم نادي تشيلسي الإنجليزي من الرحيل عن صفوف «البلوز»، قبل بداية الموسم الجديد 2023-2024. وقال الإعلامي فابريزيو رومانو: «بعد العديد من عمليات الشراء في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، يعمل تشيلسي عل خروج خاليدو كوليبالي، إدوارد ميندي، حكيم زياش، وروميلو لوكاكو».

- الدوري الإنجليزي الأعلى ربحية في القارة الأوروبية

وأضاف: «كوليبالي في مفاوضات متقدمة مع الهلال السعودي مقابل 30 مليون يورو في الموسم لمدة ثلاثة أعوام، فيما يقترب الدولي السنغالي إدوارد ميندي من ارتداء قميص أهلي جدة، مقابل 30 مليون يورو في الموسم لمدة ثلاثة أعوام، بينما دخل الدولي المغربي حكيم زياش في مفاوضات مع النصر السعودي»، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

وكشف الصحفي خلال حديثه قائلا «أخيراً لا يرى البلجيكي لوكاكو نفسه في الدوري السعودي، ويريد البقاء داخل صفوف إنتر ميلان الإيطالي الموسم المقبل».