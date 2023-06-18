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سكالوني: الأرجنتين فوق أي لاعب.. وميسي لا يمكن تعويضه

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 يونيو 2023, 04:57 مساء
سكالوني: الأرجنتين فوق أي لاعب.. وميسي لا يمكن تعويضه
سكالوني مدرب الأرجنتين (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم ليونيل سكالوني، اليوم الأحد، أن المنتخب فوق أي لاعب، في إشارة إلى غياب قائد الفريق ليونيل ميسي عن المباراة الودية المقررة غدًا أمام منتخب إندونيسيا، إلا أنه اعترف في الوقت نفسه بأن ميسي لا يمكن الاستغناء عنه.

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي بجاكرتا: «ميسي مرهق، وأنا قررت أن يرتاح وكذلك الأمر بالنسبة لدي ماريا وأوتاميندي فهما يحتاجان للراحة، المنتخب الأرجنتيني سليعب مباراة وهذا الأهم، الأرجنتين فوق أي لاعب، هذه المرة ميسي ليس موجودًا ولكن البقية سيلعبون وأتمنى أن يستمتع الناس بالمباراة».

ميسي له بديل

ومع ذلك أقر سكالوني بأن ميسي لا غنى عنه لأنه لا يمكن لأحد أن يفعل ما يفعله، برغم ثقته في بقية عناصر المنتخب، وأكد: «تسألون من سيحل محله غدًا؟.. لا أحد، لا أحد يمكنه أن يلعب محل ميسي، لكننا سنحاول جعل الفريق يلعب بالطريقة نفسها، مع العلم أنه من المستحيل تغييره، لكن الفريق قادر على القيام بالأمور بشكل جيد في وجود كفاءات أخرى».

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وتجنب المدرب الإجابة على أسئلة حول مستقبل ميسي واحتمال اعتزاله كرة القدم، لكنه قال إن ذلك سيحدث في مرحلة ما، وقال: «في عالم كرة القدم، نتمنى أن يلعب إلى الأبد ولكن في مرحلة ما سيعتزل، ليس فقط في المنتخب الأرجنتيني ولكنه سيتوقف عن لعب كرة القدم وسيكون ذلك اليوم يومًا حزينًا للغاية للجميع».
 

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