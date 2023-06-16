غضب جماهيري في إندونيسيا لغياب ميسي عن مباراة منتخبها أمام الأرجنتين

القاهرة - بوابة الوسط

سادت حالة من السخط الشديد الممزوجة بخيبة الأمل بين جماهير كرة القدم في إندونيسيا بسبب ما يعتقدون أنها خدعة تعرضوا لها من قبل منظمي مباراة ودية بين منتخب إندونيسيا ومنتخب الأرجنتين، وجرى الترويج لها بشكل مكثف باستخدام صورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل أن يتبين أنه لن يشارك في اللقاء.

واتهم قطاع من الجماهير مروجي المباراة المقرر إقامتها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا الإثنين المقبل، بأنهم لجأوا إلى الكذب لإغراء الجماهير بالإقبال على شراء التذاكر وتحقيق أكبر قدر من المكاسب المالية، حيث تهافتت الجماهير بالفعل على شراء ستين ألف تذكرة لحضور المباراة ومشاهدة النجم العالمي عن قرب، بحسب وكالة «فرانس برس».

صدمة الجماهير

ولكن بعد أيام عدة من التكهنات، تلقى المشجعون في بلد مولع بكرة القدم، أخباراً سيئة تفيد بأن ميسي، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، لن يشارك في المباراة.

وقد عبر العديد من عشاق ميسي عن غضبهم وخيبة أملهم بسبب ضياع حلمهم في رؤية النجم الأرجنتيني عن قرب وهو يواجه المنتخب الإندونيسي.

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وقال سوريا ويغايا أنغ، البالغ 31 عاما، والذي يعيش في إحدى الجزر النائية، إن المباراة بالنسبة له كانت أكبر فرصة لرؤية ميسي يلعب عن قرب. وجمع أنغ الذي بات من أشد المعجبين بميسي خلال حقبته الذهبية مع برشلونة الإسباني، مجموعة من حوالي مئتي قميص عليها اسم «البرغوث» الصغير.

وقال إن المنظمين وعدوا بمشاركة النجم الأرجنتيني، حيث جرى بيع 90% من التذاكر بسبب الترويج لمشاركة ميسي في المباراة، وهذه كانت استراتيجية تسويق بالنسبة لمنظمي المباراة.

كما لجأ إندونيسيون آخرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن خيبة أملهم، حيث عرض أحدهم بيع تذكرتين لأن ميسي لن يأتي.