  • Alwasat News
Atwasat

غضب جماهيري في إندونيسيا لغياب ميسي عن مباراة منتخبها أمام الأرجنتين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 يونيو 2023, 12:52 مساء
غضب جماهيري في إندونيسيا لغياب ميسي عن مباراة منتخبها أمام الأرجنتين
ميسي خلال مشاركته في إحدى مباريات منتخب الأرجنتين (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

سادت حالة من السخط الشديد الممزوجة بخيبة الأمل بين جماهير كرة القدم في إندونيسيا بسبب ما يعتقدون أنها خدعة تعرضوا لها من قبل منظمي مباراة ودية بين منتخب إندونيسيا ومنتخب الأرجنتين، وجرى الترويج لها بشكل مكثف باستخدام صورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل أن يتبين أنه لن يشارك في اللقاء.

واتهم قطاع من الجماهير مروجي المباراة المقرر إقامتها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا الإثنين المقبل، بأنهم لجأوا إلى الكذب لإغراء الجماهير بالإقبال على شراء التذاكر وتحقيق أكبر قدر من المكاسب المالية، حيث تهافتت الجماهير بالفعل على شراء ستين ألف تذكرة لحضور المباراة ومشاهدة النجم العالمي عن قرب، بحسب وكالة «فرانس برس».

صدمة الجماهير
ولكن بعد أيام عدة من التكهنات، تلقى المشجعون في بلد مولع بكرة القدم، أخباراً سيئة تفيد بأن ميسي، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، لن يشارك في المباراة.

وقد عبر العديد من عشاق ميسي عن غضبهم وخيبة أملهم بسبب ضياع حلمهم في رؤية النجم الأرجنتيني عن قرب وهو يواجه المنتخب الإندونيسي.

ميسي: مونديال قطر كان الأخير لي ومن الصعب الظهور في 2026
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي

وقال سوريا ويغايا أنغ، البالغ 31 عاما، والذي يعيش في إحدى الجزر النائية، إن المباراة بالنسبة له كانت أكبر فرصة لرؤية ميسي يلعب عن قرب. وجمع أنغ الذي بات من أشد المعجبين بميسي خلال حقبته الذهبية مع برشلونة الإسباني، مجموعة من حوالي مئتي قميص عليها اسم «البرغوث» الصغير.

وقال إن المنظمين وعدوا بمشاركة النجم الأرجنتيني، حيث جرى بيع 90% من التذاكر بسبب الترويج لمشاركة ميسي في المباراة، وهذه كانت استراتيجية تسويق بالنسبة لمنظمي المباراة.

كما لجأ إندونيسيون آخرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن خيبة أملهم، حيث عرض أحدهم بيع تذكرتين لأن ميسي لن يأتي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شي لـ«بيل غيتس»: الصين وضعت آمالها دائمًا في الشعب الأميركي

شي لـ«بيل غيتس»: الصين وضعت آمالها دائمًا في الشعب الأميركي
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان

توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان
«سي إن إن»: وكالات حكومية أميركية تعرضت لهجوم إلكتروني عالمي

«سي إن إن»: وكالات حكومية أميركية تعرضت لهجوم إلكتروني عالمي
مبابي: البقاء في باريس سان جرمان «خياري الوحيد» حاليا

مبابي: البقاء في باريس سان جرمان «خياري الوحيد» حاليا
بيلينغهام يقرر ارتداء القميص رقم «5» مع ريال مدريد تكريما لزيدان

بيلينغهام يقرر ارتداء القميص رقم «5» مع ريال مدريد تكريما لزيدان
ريال مدريد يهزم برشلونة في «كلاسيكو» مواقع التواصل.. والأهلي الأول عربيا

ريال مدريد يهزم برشلونة في «كلاسيكو» مواقع التواصل.. والأهلي الأول عربيا
«في التسعين»: يعقوب عبدالله.. أبوسليم سيكون الحصان الأسود في سداسي التتويج

«في التسعين»: يعقوب عبدالله.. أبوسليم سيكون الحصان الأسود في سداسي التتويج
#في التسعين»: الفزاني ينتقد جماهير الأهليين

#في التسعين»: الفزاني ينتقد جماهير الأهليين
كاريكاتير خيري - النخبة السياسية!

كاريكاتير خيري - النخبة السياسية!
دولة الصديق الكبير

دولة الصديق الكبير
عادل الأوجلي: اتحاد الكرة لن يغادر المشهد وسنلجأ لـ«فيفا»

عادل الأوجلي: اتحاد الكرة لن يغادر المشهد وسنلجأ لـ«فيفا»
المنتخب الوطني يتوجه إلى بتسوانا لاستكمال مسيرته بتصفيات كأس الأمم الأفريقية

المنتخب الوطني يتوجه إلى بتسوانا لاستكمال مسيرته بتصفيات كأس الأمم الأفريقية
حسابات زائفة على تويتر لـ«أميركيات شقراوات» تروج لاستضافة الإمارات قمة «كوب28»

حسابات زائفة على تويتر لـ«أميركيات شقراوات» تروج لاستضافة الإمارات قمة «كوب28»
فوز الأهلي بنغازي والمروج على الاتحاد والمدينة بالدور الثماني لكرة السلة

فوز الأهلي بنغازي والمروج على الاتحاد والمدينة بالدور الثماني لكرة السلة
دول عربية اشترت ربع صادرات إسرائيل العسكرية

دول عربية اشترت ربع صادرات إسرائيل العسكرية
طلال أبوخطوة: قضية حل اتحاد الكرة ليس لها علاقة بالتحكيم الرياضي

طلال أبوخطوة: قضية حل اتحاد الكرة ليس لها علاقة بالتحكيم الرياضي
الرئيس الصيني يدعو إلى «عضوية كاملة» لفلسطين في الأمم المتحدة

الرئيس الصيني يدعو إلى «عضوية كاملة» لفلسطين في الأمم المتحدة
حبس 22 متهما من مديري فروع ورؤساء أقسام تقييم الجودة بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية

حبس 22 متهما من مديري فروع ورؤساء أقسام تقييم الجودة بمركز الرقابة على الأغذية ...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ماكرون يعلن تدخله شخصيًا للإبقاء على مبابي في فرنسا
ماكرون يعلن تدخله شخصيًا للإبقاء على مبابي في فرنسا
الدوري الإنجليزي الأعلى ربحية في القارة الأوروبية
الدوري الإنجليزي الأعلى ربحية في القارة الأوروبية
مانشستر سيتي يبدأ الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بمواجهة بيرنلي.. وقمة مبكرة بين ليفربول وتشيلسي
مانشستر سيتي يبدأ الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بمواجهة بيرنلي.....
ريال مدريد يهزم برشلونة في «كلاسيكو» مواقع التواصل.. والأهلي الأول عربيا
ريال مدريد يهزم برشلونة في «كلاسيكو» مواقع التواصل.. والأهلي ...
إنقاذ 47 شخصاً أوهمهم تجار البشر باحتراف كرة القدم في البرتغال
إنقاذ 47 شخصاً أوهمهم تجار البشر باحتراف كرة القدم في البرتغال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري الأبطال
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري ......
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة ......
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي...
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن ......
هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»
هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»...
المزيد
غضب جماهيري في إندونيسيا لغياب ميسي عن مباراة منتخبها أمام الأرجنتين
غضب جماهيري في إندونيسيا لغياب ميسي عن مباراة منتخبها أمام ......
مبابي: البقاء في باريس سان جرمان «خياري الوحيد» حاليا
مبابي: البقاء في باريس سان جرمان «خياري الوحيد» حاليا...
بيلينغهام يقرر ارتداء القميص رقم «5» مع ريال مدريد تكريما لزيدان
بيلينغهام يقرر ارتداء القميص رقم «5» مع ريال مدريد تكريما ......
إنقاذ 47 شخصاً أوهمهم تجار البشر باحتراف كرة القدم في البرتغال
إنقاذ 47 شخصاً أوهمهم تجار البشر باحتراف كرة القدم في ......
ريال مدريد يهزم برشلونة في «كلاسيكو» مواقع التواصل.. والأهلي الأول عربيا
ريال مدريد يهزم برشلونة في «كلاسيكو» مواقع التواصل.. والأهلي......
المزيد