9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ نادي إنتر ميامي الأميركي يحصد المكاسب من وراء إعلان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه قرر الانتقال إلى صفوفه اعتبارا من الموسم المقبل، وذلك على الرغم من أنه لم يوقع بعد أي عقود رسمية مع النادي، وأن الأمر لا يعدو كونه مجرد نية أو اتفاق بينه وبين النادي الذي يملكه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام.

وقد أثار إعلان انضمام ليونيل ميسي إلى نادي إنتر ميامي الأميركي آمالاً عريضة في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت على منصات البيع الإلكتروني أسعار تذاكر دخول أول مباراة محتملة له مع ناديه الجديد أمام كروز أزول المكسيكي في 21 من يوليو المقبل، لتتجاوز تسعة آلاف دولار، وفق تقرير لوكالة الأنباء الإسبانية.

الظهور الأول لميسي

وتبدأ سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الأميركي لكرة القدم، في الخامس من شهر يوليو المقبل، لذا لن تقام أول مباراة للنجم الأرجنتيني حتى الشهر المقبل على الأقل. وتوجد ثلاثة مواعيد محددة في التقويم للمباراة الأولى المحتملة لميسي مع إنتر ميامي، ويرجح بشكل أكبر أنها المحددة في 21 من يوليو في كأس الدوريات أمام كروز أزول.

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وفي تلك الفترة، سيخوض إنتر ميامي مباراتين خارج ملعبه في الثامن من يوليو أمام دي سي يونايتد، وفي 15 من الشهر ذاته أمام سانت لويس سيتي، لكن مصادر مقربة من الدوري الأميركي كشفت أنه ليس من المرجح إقامة المباراة الأولى لميسي خارج الديار.

وهكذا قد يخوض ميسي أول مباراة بقميص إنتر ميامي في الحادي والعشرين من يوليو في بطولة كأس الدوريات الجديدة، وهي بطولة معترف بها رسميا من اتحاد «كونكاكاف»، وتنطلق العام الجاري بين فرق الدوري الأميركي مع فرق الدوري المكسيكي.