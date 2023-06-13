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ميسي: مونديال قطر كان الأخير لي ومن الصعب الظهور في 2026

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 يونيو 2023, 07:10 مساء
ميسي: مونديال قطر كان الأخير لي ومن الصعب الظهور في 2026
الأرجنتيني ليونيل ميسي. (أرشيفية : الإنترنت)
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كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، بطل مونديال قطر 2022، اليوم الثلاثاء، أنه لن يشارك بالمبدأ في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك خلال مقابلة مع الإعلام الصيني.

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وتحدث ميسي (35 عامًا) مع جريدة «تايتن سبورتس» وكشف النقاب ردًا على سؤال عما إذا كان سيشارك في النسخة المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حسب «فرانس برس».

وقال ميسي «لقد قلت مرات عدة، لا أعتقد ذلك. لقد كان 2022 آخر مونديال لي، والآن سأرى كيف تسير الأمور، ولكن من حيث المبدأ، لا أعتقد أني سأشارك في كأس العالم المقبل».

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