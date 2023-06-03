باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، أن مهاجمه بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيرحل عن صفوفه بعد المباراة الختامية للموسم السبت.

وقال نادي العاصمة في بيان «بعد موسمين في العاصمة، ستنتهي مغامرة ليونيل ميسي مع باريس سان جرمان مع انتهاء موسم 2022-2023»، بحسب «فرانس برس».

يأتي هذا فيما كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي الهلال السعودي حدد بالفعل موعد الإعلان عن صفقة التعاقد مع قائد منتخب الأرجنتين، وقالت صحيفة «سبورت»: إن الهلال قرر الإعلان عن ضم ميسي يوم الثلاثاء المقبل، موضحة أن قيمة العقد الذي سيوقعه ميسي مع الهلال ستكون كبيرة للغاية لدرجة أنها ستكون الأعلى في التاريخ، وقالت الصحيفة: إن ميسي لا يريد أن يظل مستقبله غامضًا أكثر من ذلك.

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وكان نادي الهلال السعودي قد أعلن مؤخرًا رحيل المهاجم المالي موسى ماريجا عن صفوف النادي، كما تم الاستقرار على رحيل لاعب الوسط ماثيوس بيريرا بعد انتهاء إعارته للوحدة الإماراتي، وقرر النادي رحيل لاعب الوسط الكولومبي جوستافو كويلار، بجانب رحيل الأرجنتيني لوسيانو فييتو والمهاجم النيجيري أوديون إيجالو.

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كما أن البرازيلي ميشيل دلجادو في طريقه لمغادرة النادي، حيث يسعى النادي لتسويق اللاعبين الأجانب الذين لم تنته عقودهم بعد، وهو ما يعد إعادة لترتيب قائمة اللاعبين الأجانب في الهلال استعدادًا للقدوم المرتقب لميسي.