تقارير إسبانية تحدد موعد إعلان الهلال السعودي ضم ميسي بعقد تاريخي

القاهرة - بوابة الوسط

بعد فترة من الضبابية حول علاقته بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ما زال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يثير الكثير من الجدل بشأن مستقبله في الملاعب، خاصة بعد رفضه تجديد عقده مع النادي الفرنسي، وفي ظل هذا الوضع فإن مستقبل ميسي يشغل الكثيرون في كل من فرنسا، وإسبانيا، والسعودية.

الغموض يتواصل

كما زادت شبكة «إي إس بي إن» الغموض بشأن مستقبل ميسي بقيامها بحذف تصريح نقلته على لسان النجم الأرجنتيني، وجه فيه رسالة شكر لباريس سان جيرمان، في إشارة منه لرحيله عن النادي رسميًا.

يأتي هذا فيما كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي الهلال السعودي حدد بالفعل موعد الإعلان عن صفقة التعاقد مع قائد منتخب الأرجنتين، وقالت صحيفة «سبورت»: إن الهلال قرر الإعلان عن ضم ميسي يوم الثلاثاء المقبل، موضحة أن قيمة العقد الذي سيوقعه ميسي مع الهلال ستكون كبيرة للغاية لدرجة أنها ستكون الأعلى في التاريخ، وقالت الصحيفة: إن ميسي لا يريد أن يظل مستقبله غامضًا أكثر من ذلك.

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أما في برشلونة، فقد سارع تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، بالإعلان عن ترجيبه الشديد بعودة ميسي إلى النادي من جديد، وقال: إن التعاقد مع ميسي يعد أولوية بالنسبة إليه في الوقت الراهن، ونقلت صحيفة «موندو ديبورتيفو» عن تشافي قوله: إنه تحدث مع ميسي، وأن الأمر يتوقف عليه.

الهلال يتخلص من المحترفين

وكان نادي الهلال السعودي قد أعلن مؤخرًا رحيل المهاجم المالي موسى ماريجا عن صفوف النادي، كما تم الاستقرار على رحيل لاعب الوسط ماثيوس بيريرا بعد انتهاء إعارته للوحدة الإماراتي، وقرر النادي رحيل لاعب الوسط الكولومبي جوستافو كويلار، بجانب رحيل الأرجنتيني لوسيانو فييتو والمهاجم النيجيري أوديون إيجالو، كما أن البرازيلي ميشيل دلجادو في طريقه لمغادرة النادي، حيث يسعى النادي لتسويق اللاعبين الأجانب الذين لم تنته عقودهم بعد، وهو ما يعد إعادة لترتيب قائمة اللاعبين الأجانب في الهلال استعدادًا للقدوم المرتقب لميسي.