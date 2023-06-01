غالتييه يعلن وداع ميسي: السبت مباراته الأخيرة مع «سان جيرمان»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدرب الفرنسي لنادي باريس سان جيرمان، كريستوف غالتييه، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس أن نجم الفريق ليونيل ميسي، الذي ينتهي عقده مع النادي الفرنسي في الثلاثين من يونيو الجاري، لن يواصل اللعب مع الفريق الفرنسي. وقال غالتييه: «ستكون مباراة السبت أمام نادي كليرمون آخر مشاركة لميسي على ملعب بارك دي برنس».

عبر غالتييه عن فخره الشديد بإدارة أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ. وأكد: «كان لي شرف تدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. يوم السبت سيكون آخر لقاء لميسي على ملعب بارك دي برنس»، مشيرا إلى المباراة أمام كليرمون التي سيتوج فيها فريقه بطلا للدوري الفرنسي.

وطلب غالتييه من الجمهور استقبال ميسي بشكل جيد في آخر لقاء له مع الفريق، علما بأن الجماهير أبدت سخطها على النجم الأرجنتيني في العديد من المناسبات وحملته مسؤولية الهزائم في دوري أبطال أوروبا، متهمة إياه بالتركيز على المنتخب الأرجنتيني وعدم إخلاصه الكامل للنادي.

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وقال غالتييه: «كان ميسي حاضرا ومتاحا في كل التدريبات، على الرغم من الانتقادات غير المبررة»، مؤكدا أن إحصائياته كانت ممتازة رغم سنه (35 عاما)، حيث سجل 21 هدفا وصنع 20 هدفا في 40 مباراة هذا الموسم.