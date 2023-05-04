  • Alwasat News
Atwasat

بعد تأزم العلاقة مع باريس.. مستقبل ميسي إلى أين؟

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 مايو 2023, 02:04 مساء
بعد تأزم العلاقة مع باريس.. مستقبل ميسي إلى أين؟
لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ليونيل ميسي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

بعد ارتفاع مؤشرات رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي، يملك النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي مروحة من الخيارات بين السعودية، الولايات المتحدة وحتى ناديه القديم برشلونة الإسباني التواق لإعادة «البرغوث» رغم الصعوبات المالية لخطوة مماثلة.

خيار القلب: برشلونة
مع الاقتراب من انتهاء عقده مع سان جيرمان الذي أوقفه عدة أيام لسفره إلى السعودية دون الحصول على موافقة، تواصل الصحف الإسبانية الحديث عن عودة ميسي إلى فريقه السابق برشلونة، وفق «فرانس برس».

يحلم ميسي بالعودة إلى كاتالونيا بعمر السادسة والثلاثين، ولا يزال جمهور ملعب «كامب نو» متمسكا بهذا الأمل: في عدة مناسبات خلال الأسابيع الماضي، صدحت جماهير النادي باسم الأيقونة ميسي.

لكن العملية معقدة بالنسبة لبرشلونة، بسبب المخاوف المالية. بحسب يومية «موندو ديبورتيفو»، لا يزال النادي في انتظار مصادقة رابطة الدوري الإسباني على «خطة الجدوى» التي تتضمن التمديد للاعبين غافي، الأوروغوياني رونالد أراوخو، ماركوس ألونسو وسيرجي روبرتو، إضافة لعودة ميسي.

- جماهير باريس تطلب طرد ميسي والهلال يرحب بعرض مغري
- باريس يوقف ميسي.. هل هي نهاية العلاقة؟

لكن كي يتمكن من تسجيل اللاعبين دون تخطي سقف الرواتب، يتعين على برشلونة تخفيض إنفاقه بواقع 200 مليون يورو.

من أولى قرارات برشلونة نحو تحقيق هذا الهدف، إغلاق قناته التلفزيونية «بارسا تي في» في 30 يونيو. بحسب النادي، تخسر القناة 13 مليون يورو سنويا، لكن بحسب الموظفين الذي سيجد كثيرون منهم نفسه عاطلا عن العمل، لا تتعدى الخسائر الستة ملايين يورو.

هل هذا كاف؟ عبر الرئيس الجدلي لرابطة الدوري خافيير تيباس عن شكوكه حيال عودة الأرجنتيني عندما قال لقناة «أر أم سي سبورتس»: «حتى اليوم، تبدو لي عودة ميسي معقدة. برشلونة ليس مثل باريس سان جيرمان، الذي يملك صنبور غاز وأموال ليقدم الرواتب المرتفعة».

خيار المحفظة: السعودية
لم الشمل بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي والتسويق لملف ترشيح محتمل لاستضافة المونديال في السنوات المقبلة يبدو تحديا جنونيا، لكن المملكة العربية السعودية قادرة على تحقيقه في ظل قدراتها المالية الخارقة.

يرتبط ميسي أصلا بعقد مع هيئة السياحة السعودية للتسويق لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا كان موضوع رحلة ميسي وعائلته إلى السعودية التي أدت إلى إيقافه من النادي المملوك قطريا. تحوم شكوك حول إمكانية ميسي الانضمام إلى الدوري السعودي، وإعادة تشكيل مبارزة ثنائية مع رونالدو بعد تلك التي خطفت أنفاس المشاهدين في إسبانيا عندما كان «الدون» يحمل ألوان ريال مدريد.

أشارت عدة تقارير في الآونة الأخيرة إلى تقديم نادي الهلال عرضا مغريا لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، قد يصل إلى 400 مليون يورو سنويا لجلب بطل العالم المتوج في ديسمبر الماضي في قطر.

في فبراير الماضي، أكد مسؤول مطلع على الملف لوكالة فرانس برس فضل عدم الكشف عن اسمه، أن السعودية تسعى لإقامة شراكات مع ميسي لدعم تنظيمها كأس العالم. ذكرت تقارير قبل أشهر أن السعودية ترغب بتقديم ملف مشترك مع اليونان ومصر لاستضافة نسخة 2030، لكن الترشح لم يصبح رسميا بعد.

بعد العقد المترف لرونالدو مع النصر، لم تعد الشكوك كبيرة حول تقديم عرض مماثل أو أفضل لميسي وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية. لكن هل سيعزل ميسي نفسه في بطولة من المستوى الثاني قبل سنة من كوبا أميركا 2024 التي قد تكون الأخيرة له على الساحة الدولية؟

خيار المستقبل: ميامي
باتت هذه الفرضية أقل تواترا في شائعات الانتقال، لكنها موجودة بالفعل: تحد جديد لميسي في إنتر ميامي، في فلوريدا ضمن بطولة أميركا الشمالية التي لطالما ضمت نجوم أميركا الجنوبية في نهاية مسيرتهم، على غرار البرازيلي كاكا، الأرجنتيني غونسالو هيغوايين أو حاليا البرازيلي دوغلاس كوستا.

يساعد هذا الخيار على تقريب العائلة من ميامي حيث يملك ميسي قاعدة صلبة. لاعب سان جيرمان السابق الإنكليزي ديفيد بيكهام هو أحد مالكي امتياز النادي، وقد ظهر نجم مانشستر يونايتد السابق أخيرا في مركز «كان دي لوج» الخاص بتمارين سان جيرمان، يلتقط الصور مع الأرجنتيني.

قال مدرب إنتر ميامي الإنجليزي فيل نيفيل في نهاية فبراير الماضي «لا أنفي أن هناك بعض الصحة في الشائعات حول الاهتمام بليونيل ميسي. ستكون إضافة هائلة بالنسبة للدوري الأميركي الشمالي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرنسا تريد العمل مع إيطاليا في مواجهة الهجرة

فرنسا تريد العمل مع إيطاليا في مواجهة الهجرة
نشر نتائج دراسة موسعة حول الصلة بين لقاحات «كورونا» واضطرابات الدورة الشهرية

نشر نتائج دراسة موسعة حول الصلة بين لقاحات «كورونا» واضطرابات الدورة الشهرية
أول حيوان باندا يولد في فرنسا يُنقل إلى الصين في يوليو المقبل

أول حيوان باندا يولد في فرنسا يُنقل إلى الصين في يوليو المقبل
كاريكاتير حليم - وداعا محمد بالراس علي

كاريكاتير حليم - وداعا محمد بالراس علي
بعد تأزم العلاقة مع باريس.. مستقبل ميسي إلى أين؟

بعد تأزم العلاقة مع باريس.. مستقبل ميسي إلى أين؟
الدوري الإيطالي: لاتسيو يهزم ساسولو ويؤجل تتويج نابولي مجددا

الدوري الإيطالي: لاتسيو يهزم ساسولو ويؤجل تتويج نابولي مجددا
البيت الأبيض يحذر من كارثة اقتصادية في الولايات المتحدة والعالم

البيت الأبيض يحذر من كارثة اقتصادية في الولايات المتحدة والعالم
جماهير باريس تطلب طرد ميسي والهلال يرحب بعرض مغري

جماهير باريس تطلب طرد ميسي والهلال يرحب بعرض مغري
مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل

مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل
«ميتا» تحذر من برامج خبيثة تحت ستار الذكاء الصناعي

«ميتا» تحذر من برامج خبيثة تحت ستار الذكاء الصناعي
كاريكاتير حليم - في اليوم العالمي لحرية الصحافة

كاريكاتير حليم - في اليوم العالمي لحرية الصحافة
كاريكاتير خيري - رحيل الإعلامي الرياضي محمد بالراس علي

كاريكاتير خيري - رحيل الإعلامي الرياضي محمد بالراس علي
3 توجيهات من الدبيبة للمسؤولين بشأن موسم الحج

3 توجيهات من الدبيبة للمسؤولين بشأن موسم الحج
«بوابة الوسط» تعيد نشر آخر حوار للراحل بالراس علي عبر صفحاتها

«بوابة الوسط» تعيد نشر آخر حوار للراحل بالراس علي عبر صفحاتها
الملح للتخلص من انتفاخ العينين

الملح للتخلص من انتفاخ العينين
كريستيانو الرياضي الأعلى أجرا في 2023 متفوقا على ميسي ومبابي

كريستيانو الرياضي الأعلى أجرا في 2023 متفوقا على ميسي ومبابي
كاريكاتير خيري - 3 مايو.. اليوم العالمي لحرية الصحافة

كاريكاتير خيري - 3 مايو.. اليوم العالمي لحرية الصحافة
جرس إنذار من «المخاطر».. «عراب الذكاء الصناعي» يستقيل من «غوغل»

جرس إنذار من «المخاطر».. «عراب الذكاء الصناعي» يستقيل من «غوغل»
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
بطولة ميامي فرصة لتجاوز الملل في سباقات «فورمولا 1»
بطولة ميامي فرصة لتجاوز الملل في سباقات «فورمولا 1»
دوري السلة الأميركي: سلتيكس يفرض التعادل على سيكسرز في السلسلة
دوري السلة الأميركي: سلتيكس يفرض التعادل على سيكسرز في السلسلة
بعد تأزم العلاقة مع باريس.. مستقبل ميسي إلى أين؟
بعد تأزم العلاقة مع باريس.. مستقبل ميسي إلى أين؟
ليفربول يقدم مقترحاته لنجم برايتون لإقناعه بالانضمام
ليفربول يقدم مقترحاته لنجم برايتون لإقناعه بالانضمام
باريس يعزز الحماية على مقر التدريبات وبيوت اللاعبين
باريس يعزز الحماية على مقر التدريبات وبيوت اللاعبين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن من الإدارة العليا
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن ......
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب ......
وكيله: ماك أليستر سيغادر برايتون الصيف المقبل
وكيله: ماك أليستر سيغادر برايتون الصيف المقبل...
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد...
توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية على عاتقي في النهاية
توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية ......
المزيد
دوري أبطال آسيا: الهلال في رحلة صعبة أمام أوراوا في إياب النهائي
دوري أبطال آسيا: الهلال في رحلة صعبة أمام أوراوا في إياب ......
مفاجأة سارة للجماهير من تدريبات ريال مدريد
مفاجأة سارة للجماهير من تدريبات ريال مدريد...
الدوري الألماني: بايرن يتمسك بالصدارة أمام بريمن
الدوري الألماني: بايرن يتمسك بالصدارة أمام بريمن...
باريس يعزز الحماية على مقر التدريبات وبيوت اللاعبين
باريس يعزز الحماية على مقر التدريبات وبيوت اللاعبين...
ليفربول يقدم مقترحاته لنجم برايتون لإقناعه بالانضمام
ليفربول يقدم مقترحاته لنجم برايتون لإقناعه بالانضمام...
المزيد