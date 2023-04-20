كريستوف غالتييه : أخطط لأكون مدرب باريس الموسم المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدرب الفرنسي لنادي باريس سان جيرمان كريستوف غالتييه أنه يعمل مع إدارة الفريق على وضع شكل الفريق الموسم المقبل، ورسم الخطة التي ستسير عليها السوق الصيفية المقبلة، موضحاً أنه مستمر على رأس القيادة الفنية لفريق العاصمة في الموسم المقبل.

وقال غالتييه في تصريحات إعلامية الخميس إلى جريدة «ليكيب الفرنسية»: «لا شيء تغير، أخطط لأكون مدرب باريس سان جيرمان في الموسم المقبل»، حسب ما نشره فابريزيو رومانو.

- القضاء الفرنسي يلاحق مدرب باريس بسبب تصريحاته «العنصرية»

- اتهامات بالعنصرية.. مدرب باريس ينفي إدلاءه بتصريحات ضد اللاعبين

وتابع: «نحن نعمل مع المدير الرياضي لويس كامبوس على رسم هيكل الفريق الموسم المقبل، نريد تحقيق المزيد من التوازن. نحن نعمل على ذلك، ستكون سوقاً صيفية صاخبة».