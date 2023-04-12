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اتهامات بالعنصرية.. مدرب باريس ينفي إدلاءه بتصريحات ضد اللاعبين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أبريل 2023, 09:32 مساء
اتهامات بالعنصرية.. مدرب باريس ينفي إدلاءه بتصريحات ضد اللاعبين
مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كريستوف غالتييه. (أرشيفية: الإنترنت)
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نفى كريستوف غالتييه، مدرب باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، إدلاءه بتصريحات تمييزية تجاه اللاعبين عندما كان مدربا لفريق نيس الموسم الماضي، حسبما أفاد محاميه لوكالة «فرانس برس»، اليوم الأربعاء.

وقال أوليفييه مارتن إن غالتييه، 56 عاما، الذي تعاقد مع النادي الباريسي العام الماضي «اندهش لسماع تصريحات الإهانة والتشهير» التي ظهرت في بريد داخلي أرسله مسؤول سابق في نيس، وأوردته وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق من هذا الأسبوع، حسب «فرانس برس».

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وكشفت التقارير أن المدير الرياضي السابق في نيس غوليان فورنييه أرسل بريدا إلكترونيا في نهاية الموسم الماضي زعم فيه أن غالتييه أدلى بتصريحات تمييزية تجاه قسم من فريق نيس.

وحسب ما ورد، بعث فورنييه بالرسالة التي لم تتمكن وكالة «فرانس برس» من التحقق منها، إلى ديف برايلسفورد، مدير الرياضة في مجموعة «إينيوس» للبيتروكيماويات مالكة نيس.

وقال محامي المدرب الفرنسي في بيان «بالنظر إلى جدّية الاتهامات الموجهة إليه والتي ينفيها بشدة، طلب كريستوف غالتييه من محاميه أن يبدأ دون إبطاء في الإجراءات القضائية التي تعتبر ضرورية للغاية بالنظر إلى أنه، منذ ظهور ذلك، أصبح هدفاً لتهديدات ومضايقات لا تطاق».

النادي يعلق ببيان
وضمن السياق ذاته، أصدر نيس بيانا جاء فيه «هذا يتعلق بشخصين لم يعودا يعملان في نيس. تم التعامل مع هذا الوضع بجدية بالغة في ذلك الوقت. ولن يقدّم النادي أي تعليق آخر».

من ناحيته، لم يرد سان جيرمان على الفور عندما طُلب منه التعليق.

ويتعرض غالتييه لضغوطات مع نادي العاصمة المملوك قطرياً، على خلفية تراجع النتائج، حيث أقصي من مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ الألماني في ثمن النهائي الشهر الماضي. كما مُني بخسارتين تواليا على أرضه في الدوري قبل أن ينتفض بفوز على نيس بهدفين لصفر في المرحلة الماضية، ليبتعد بفارق ست نقاط عن لنس الذي يحل ضيفا عليه في ملعب «بارك دي برينس» السبت ضمن منافسات المرحلة 31.

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