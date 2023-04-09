ميسي يعيد القوة لباريس سان جيرمان قبل مواجهة المنافس المباشر في الدوري الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط

أسهم ليونيل ميسي في هدفين ليقود باريس سان جيرمان لاستعادة توازنه بعد هزيمتين بالفوز (2-صفر) على مضيفه نيس والحفاظ على صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم السبت.

وكان المدرب كريستوف غالتييه قد تعرض لانتقادات لاذعة بعد الخسارة في آخر مباراتين، لكن الفريق تعافى ليرفع رصيده إلى 69 نقطة من 30 مباراة، حسب «فرانس برس».

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ويتقدم حامل اللقب بست نقاط على لنس ثاني الترتيب قبل ثماني جولات من النهاية. كما استعاد سان جيرمان فارق النقاط الست عن منافسه المباشر نيس، الذي يلتقيه الأسبوع المقبل، بفوزه بهدفين نظيفين، السبت، في المرحلة الثلاثين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 69 نقطة مقابل 63 للنيس، الفائز على ستراسبورغ (2-1)، الجمعة، في افتتاح المرحلة.

ودخل نيس المباراة دون أي خسارة في آخر 14 مباراة في مختلف المسابقات (8 انتصارات و6 تعادلات)، وهي ثاني أفضل سلسلة له في تاريخه بعد الأولى بين أغسطس ونوفمبر من العام 1984. كما أنه لم يخسر في آخر 10 مباريات خاضها على أرضه في الدوري (5 انتصارات و5 تعادلات).