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بعد وصوله إلى 400 مباراة.. باريس يكرم ماركينيوس بعقد جديد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أبريل 2023, 05:43 مساء
بعد وصوله إلى 400 مباراة.. باريس يكرم ماركينيوس بعقد جديد
رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي يكرم مدافع الفريق البرازيلي ماركينيوس، 8 إبريل 2023. (الإنترنت)
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كرم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مدافعه البرازيلي ماركينيوس بمناسبة وصوله إلى 400 مباراة بقميص النادي الباريسي، وقدم رئيس النادي ناصر الخليفي في غرفة ملابس الفريق درعًا مميزًا للاعب احتفالًا بهذا الإنجاز، إلى جانب فتح محادثات مع اللاعب حول تجديد عقده.

ووصل البرازيلي (28 عامًا) إلى 400 مباراة خاضها مدافعًا عن ألوان باريس سان جيرمان، حتى بات أحد قادة الفريق، خلال مواجهة نيس في الجولة 30 من الدوري الفرنسي لكرة القدم «ليغ 1»، حسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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وقال ماركينيوس: «باريس سان جيرمان يظهر لي دائمًا الكثير من الامتنان، والمشجعون أيضًا، كل شخص في النادي. أنا سعيد جدًا جدًا في باريس».

وتابع: «خوض مباراتي رقم 400 مع باريس أمر مذهل، لم أتخيل ذلك عندما جئت في سن صغيرة،. حينها كنت أفكر فقط في الاستمتاع واللعب، عشنا أوقاتًا جيدة وأخرى صعبة، ولكن مثلما قلت من قبل، دائمًا لديّ نفس الشغف لتقديم أفضل ما لديّ، الآن أود أن أخوض 100 أو 200 مباراة أخرى، هذا أمر قابل للتحقق».

مستقبل ماركينيوس
وعن مستقبله في الفريق، أكد البرازيلي: «أتمنى أن يجري ذلك قريبًا، أنا واثق - نحن في المراحل النهائية واتفقنا على جميع التفاصيل، آمل أن أوقع عقدي الجديد قريبًا».

من المتوقع أن يحصل ماركينيوس على عقد جديد يبقيه في النادي حتى يونيو 2027، مع حصوله على التقدير المالي المناسب لمكانته التي وصل إليها مع النادي الباريسي.

وأمضى المدافع البرازيلي عشر سنوات داخل النادي الباريسي منذ قدومه من نادي روما الإيطالي، وينتهي عقده الحالي في صيف 2024، إلا أن النادي واللاعب أكدا رغبتهما في استمرار الحكاية.

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