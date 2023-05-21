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يتقدمهم هالاند.. مهندسو مانشستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 مايو 2023, 05:07 مساء
يتقدمهم هالاند.. مهندسو مانشستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي
لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي إيرلينغ هالاند. (أرشيفية: الإنترنت)
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إذا كان الإعصار إيرلينغ هالاند دمر كل شيء في طريقه وأسهم بشكل كبير في التتويج الجديد لمانشستر سيتي بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للعام الثالث توالياً، فقد استفاد المهاجم الدولي النرويجي من مجموعة رائعة محاطة بعبقرية مدربها الإسباني جوزيب غوارديولا.

هالاند ماكينة الأهداف
بعد ظهوره الرسمي الأول المخيب باللون الأزرق السماوي أمام ليفربول في درع المجتمع، «زرع» النرويجي ثنائية في المرحلة الأولى من الدوري ضد وست هام يونايتد. لم يهدأ عن هز الشباك منذ ذلك الحين، وفق «فرانس برس».

مع 36 هدفاً وسبع تمريرات حاسمة في 36 مباراة في البطولة الأقوى في العالم و52 هدفاً وثماني تمريرات حاسمة في 49 مباراة في جميع المسابقات ارتقى هالاند إلى إحصاءاته الجنونية في المواسم الماضية.

لاعب بسيرة ذاتية غير معتادة في أسلوب لعب غوارديولا، أزال كل الشكوك حول انسجامه مع المدرب الكاتالوني، وفي سن الثانية والعشرين، يبدو أنه لا يزال لديه هامش صغير للتطور «مخيف».

جون ستونز، مفاجأة المدرب
الإلهام التكتيكي اللامع في كثير من الأحيان والذي نادراً ما يغيب عن غوارديولا، لم يعد مفاجأة، لكن تغيير دور جون ستونز في مركزي الظهير وخط الوسط، اعتماداً على ما إذا كان سيتي يمتلك الكرة أم لا، كان اكتشافاً شهيراً.

كانت إعادة اختراع المركز بالكامل في المجموعة الجماعية لهذا اللاعب الذي كان جزءاً من مفتاح التوازن العام للفريق الذي سمح له بالظهور بقوة بنهاية الموسم.

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بمساعدة تقدم الهولندي نايثن أكيه والتعاقد مع السويسري مانويل أكانجي خلفه، جعل ستونز، بجودته في التعامل مع الكرة وخصائصه الدفاعية السليمة، لاعباً مهماً في المواسم السابقة مثل البرتغالي جواو كانسيلو.

رودري الجدار
حتى في أفضل الفرق، فإن الأمر لا يتعلق فقط بالمراوغة والتمرير الرائع والأهداف الجميلة.

تم التعاقد مع رودري في العام 2019 ليحل محل البرازيلي فرناندينيو، فبلغ الإسباني بلا شك ذروة مستواه هذا الموسم في دوره كلاعب وسط مؤثر.

إنه ثاني أكثر اللاعبين لمسا للكرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بمعدل 84 تمريرة في كل مباراة بينها 91% ناجحة، ومتوسط خطأ واحد فقط كل 60 دقيقة.

يتألق في الوقت نفسه في استعادة الكرات وتشتيتها وصناعة اللعب وحتى هز الشباك أحياناً، كما كانت الحال ضد بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، فهو أحد أفضل اللاعبين في مركزه، حيث يبلغ من العمر 26 عاماً فقط.

كيفن دي بروين، الرهان الآمن
قدم لاعب الوسط الدولي البلجيكي موسماً عالي المستوى جداً. رغم الخروج المخيب لمنتخب بلاده في كأس العالم بقطر، سجل 10 أهداف و28 تمريرة حاسمة في 45 مباراة، وكان حاسماً تقريباً بمعدل مرة واحدة في كل مباراة.

على سبيل المثال، سجل ثلاث مرات وصنع هدفين في المباراتين ضد أرسنال في الدوري.

انسجامه المتزايد مع هالاند المترجم المثالي لتمريراته الحاسمة التي يحصل عليها وحده فقط، عززت سلسلة الانتصارات الـ11 المتتالية لسيتي في الدوري والتي قادته الى إزاحة ارسنال عن الصدارة، وفق «فرانس برس».

يعتبره غوارديولا عبقرياً ويملك نسبة ذكاء رهيبة، لكنه انتقده علناً نهاية الشتاء وطالبه بتنفيذ «الأشياء البسيطة».

جاك غريليش أسكت منتقديه
سمع غريليش انتقادات كثيرة منذ انتقاله غلى ملعب الاتحاد صيف 2021، أبرزها أنه ليس في المستوى، يتعارض تمامًا مع أسلوب لعب سيتي، ناهيك عن سعره القياسي للاعب إنجليزي (115 مليون يورو).

لكن الجناح الدولي نجح في إسكات منتقديه بتألقه اللافت على الجناح الأيسر طيلة الموسم دون إنكار أي من الصفات التي جعلته مشهوراً.

له قيمة كبيرة في الاحتفاظ بالكرة في المساحات الصغيرة، ولكنه أيضاً يتمتع بدينامية كبيرة من خلال المراوغة أو التمرير، واندمج تماماً مع الأسس الرئيسية لأسلوب لعب مدربه غوارديولا التي تعتمد على التحكم في الإيقاع وتغييره.

إذا كانت إحصاءاته تبدو خفيفة للوهلة الأولى خمسة أهداف و11 تمريرة حاسمة في 48 مباراة، فهي على العكس من ذلك علامة على تألقه وتخفي أشياء أخرى لا تقل أهمية، مثل الفرص الـ35 التي صنعها هذا الموسم في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو رقم قياسي للاعب وسط إنجليزي، أو معدل 3.4 خطأ تعرض لها في كل 90 دقيقة، وهي أسلحة هجومية لمانشستر سيتي.

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