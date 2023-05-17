رسميًا: أربعة لاعبين يغادرون ليفربول مجانًا

القاهرة - بوابة الوسط

وجّه فريق ليفربول الإنجليزي الشكر لأربعة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذين تنتهي عقودهم الصيف المقبل، على الفترة التي قضوها داخل قلعة «الريدز»، متمنيًا لهم التوفيق في وجهاتهم المقبلة.

وسيغادر كل من روبيرتو فيرمينو ونابي كيتا وجيمس ميلنر وكذلك ألكس تشامبرلين نادي ليفربول الصيف المقبل مجانًا، عقب انتهاء عقودهم في يونيو المقبل، وفق فابريزيو رومانو.

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ويعمل ليفربول على تعزيز كتيبته للموسم الجديد 2024، للعودة للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، بعد الموسم المخيّب الذي مرّ به، بينما يأمل حصد مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إذ يحتل المركز الخامس بـ65 نقطة، ويتأهل أول أربعة فرق فقط.