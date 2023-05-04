  • Alwasat News
Atwasat

ليفربول يقدم مقترحاته لنجم برايتون لإقناعه بالانضمام

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 مايو 2023, 02:10 مساء
ليفربول يقدم مقترحاته لنجم برايتون لإقناعه بالانضمام
لاعب فريق برايتون الإنجليزي أليكسيس ماك إليستر. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قدم نادي ليفربول الإنجليزي اقتراحه المالي وكذلك مشروع الفريق المستقبلي إلى لاعب فريق برايتون الإنجليزي أليكسيس ماك إليستر، من أجل إقناعه بالانتقال إلى «الريدز» الصيف المقبل.

ويقود ليفربول ثورة تصحيح داخل الفريق بعد الموسم المخيب الذي يمر به حاليا، بقيادة المدرب يورغن كلوب، الذي يرغب في استبدال بعض الأسماء الحالية، بأخرى ترغب في تحقيق إنجازات وبطولات، وفق «فابريزيو رومانو».

- لاعب ليفربول يرحل إلى برايتون مجانًا
- ماك إليستر: أستمتع بحاضري في برايتون وأتمنى البقاء في الدوري الإنجليزي

وأكد رومانو أن مستقبل الدولي الأرجنتيني خارج أسوار نادي برايتون بنسبة 100%، لكن الحديث عن انتقاله لأحد الأندية مبكر جدا الآن، إذ أوضح الصحفي الإيطالي أن انتقال أليكسيس لن يجري في شهري مايو أو يونيو.

إصرار ليفربول
ويجري نادي ليفربول مناقشات حاليا مع ممثلي اللاعب، من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، مع إصرار ليفربول على عقد الصفقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرنسا تريد العمل مع إيطاليا في مواجهة الهجرة

فرنسا تريد العمل مع إيطاليا في مواجهة الهجرة
نشر نتائج دراسة موسعة حول الصلة بين لقاحات «كورونا» واضطرابات الدورة الشهرية

نشر نتائج دراسة موسعة حول الصلة بين لقاحات «كورونا» واضطرابات الدورة الشهرية
أول حيوان باندا يولد في فرنسا يُنقل إلى الصين في يوليو المقبل

أول حيوان باندا يولد في فرنسا يُنقل إلى الصين في يوليو المقبل
كاريكاتير حليم - وداعا محمد بالراس علي

كاريكاتير حليم - وداعا محمد بالراس علي
بعد تأزم العلاقة مع باريس.. مستقبل ميسي إلى أين؟

بعد تأزم العلاقة مع باريس.. مستقبل ميسي إلى أين؟
الدوري الإيطالي: لاتسيو يهزم ساسولو ويؤجل تتويج نابولي مجددا

الدوري الإيطالي: لاتسيو يهزم ساسولو ويؤجل تتويج نابولي مجددا
البيت الأبيض يحذر من كارثة اقتصادية في الولايات المتحدة والعالم

البيت الأبيض يحذر من كارثة اقتصادية في الولايات المتحدة والعالم
جماهير باريس تطلب طرد ميسي والهلال يرحب بعرض مغري

جماهير باريس تطلب طرد ميسي والهلال يرحب بعرض مغري
مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل

مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل
«ميتا» تحذر من برامج خبيثة تحت ستار الذكاء الصناعي

«ميتا» تحذر من برامج خبيثة تحت ستار الذكاء الصناعي
كاريكاتير حليم - في اليوم العالمي لحرية الصحافة

كاريكاتير حليم - في اليوم العالمي لحرية الصحافة
كاريكاتير خيري - رحيل الإعلامي الرياضي محمد بالراس علي

كاريكاتير خيري - رحيل الإعلامي الرياضي محمد بالراس علي
3 توجيهات من الدبيبة للمسؤولين بشأن موسم الحج

3 توجيهات من الدبيبة للمسؤولين بشأن موسم الحج
«بوابة الوسط» تعيد نشر آخر حوار للراحل بالراس علي عبر صفحاتها

«بوابة الوسط» تعيد نشر آخر حوار للراحل بالراس علي عبر صفحاتها
الملح للتخلص من انتفاخ العينين

الملح للتخلص من انتفاخ العينين
كريستيانو الرياضي الأعلى أجرا في 2023 متفوقا على ميسي ومبابي

كريستيانو الرياضي الأعلى أجرا في 2023 متفوقا على ميسي ومبابي
كاريكاتير خيري - 3 مايو.. اليوم العالمي لحرية الصحافة

كاريكاتير خيري - 3 مايو.. اليوم العالمي لحرية الصحافة
جرس إنذار من «المخاطر».. «عراب الذكاء الصناعي» يستقيل من «غوغل»

جرس إنذار من «المخاطر».. «عراب الذكاء الصناعي» يستقيل من «غوغل»
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
بطولة ميامي فرصة لتجاوز الملل في سباقات «فورمولا 1»
بطولة ميامي فرصة لتجاوز الملل في سباقات «فورمولا 1»
دوري السلة الأميركي: سلتيكس يفرض التعادل على سيكسرز في السلسلة
دوري السلة الأميركي: سلتيكس يفرض التعادل على سيكسرز في السلسلة
بعد تأزم العلاقة مع باريس.. مستقبل ميسي إلى أين؟
بعد تأزم العلاقة مع باريس.. مستقبل ميسي إلى أين؟
ليفربول يقدم مقترحاته لنجم برايتون لإقناعه بالانضمام
ليفربول يقدم مقترحاته لنجم برايتون لإقناعه بالانضمام
باريس يعزز الحماية على مقر التدريبات وبيوت اللاعبين
باريس يعزز الحماية على مقر التدريبات وبيوت اللاعبين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن من الإدارة العليا
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن ......
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب ......
وكيله: ماك أليستر سيغادر برايتون الصيف المقبل
وكيله: ماك أليستر سيغادر برايتون الصيف المقبل...
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد...
توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية على عاتقي في النهاية
توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية ......
المزيد
دوري أبطال آسيا: الهلال في رحلة صعبة أمام أوراوا في إياب النهائي
دوري أبطال آسيا: الهلال في رحلة صعبة أمام أوراوا في إياب ......
مفاجأة سارة للجماهير من تدريبات ريال مدريد
مفاجأة سارة للجماهير من تدريبات ريال مدريد...
الدوري الألماني: بايرن يتمسك بالصدارة أمام بريمن
الدوري الألماني: بايرن يتمسك بالصدارة أمام بريمن...
باريس يعزز الحماية على مقر التدريبات وبيوت اللاعبين
باريس يعزز الحماية على مقر التدريبات وبيوت اللاعبين...
ليفربول يقدم مقترحاته لنجم برايتون لإقناعه بالانضمام
ليفربول يقدم مقترحاته لنجم برايتون لإقناعه بالانضمام...
المزيد