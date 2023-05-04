ليفربول يقدم مقترحاته لنجم برايتون لإقناعه بالانضمام

القاهرة - بوابة الوسط

قدم نادي ليفربول الإنجليزي اقتراحه المالي وكذلك مشروع الفريق المستقبلي إلى لاعب فريق برايتون الإنجليزي أليكسيس ماك إليستر، من أجل إقناعه بالانتقال إلى «الريدز» الصيف المقبل.

ويقود ليفربول ثورة تصحيح داخل الفريق بعد الموسم المخيب الذي يمر به حاليا، بقيادة المدرب يورغن كلوب، الذي يرغب في استبدال بعض الأسماء الحالية، بأخرى ترغب في تحقيق إنجازات وبطولات، وفق «فابريزيو رومانو».

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وأكد رومانو أن مستقبل الدولي الأرجنتيني خارج أسوار نادي برايتون بنسبة 100%، لكن الحديث عن انتقاله لأحد الأندية مبكر جدا الآن، إذ أوضح الصحفي الإيطالي أن انتقال أليكسيس لن يجري في شهري مايو أو يونيو.