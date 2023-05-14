رئيس إنتر التنفيذي: لاوتارو قائدنا وكنا نأمل نهاية أفضل لسكرينيار

القاهرة - بوابة الوسط

أوضح الرئيس التنفيذي لنادي إنتر ميلان الإيطالي بيبي ماروتا أن مستقبل المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز سيكون في «النيرادزوري»، مشيرًا إلى أنه القائد المستقبلي للفريق الإيطالي.

وعن انتقال مدافع الفريق ميلان سكرينيار إلى باريس سان جيرمان الصيف المقبل عقب نهاية عقده مع إنتر، قال ماروتا: «كنا نتمنى جعل الأمور تمر بطريقة أفضل، لكنني سأقول شيئا في نهاية الموسم بخصوص الأمر»، وفق الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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وارتبط مهاجم إنتر لاوتارو مارتينيز بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف المقبل، إذ يرغب «الشياطين الحمر» في تقوية صفوفهم بمهاجم قوي، للمنافسة في البطولات المحلية والدولية الموسم المقبل، وقد وضع مدرب اليونايتد إيريك تين هاغ المهاجم الأرجنتيني كهدف رئيسي لقيادة هجوم الفريق الموسم المقبل.