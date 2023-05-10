إنتر يضع قدمًا في نهائي أبطال أوروبا بهدفين في شباك ميلان

القاهرة - بوابة الوسط

حسم إنترناسيونالي الإيطالي ذهاب «ديربي الغضب»، مساء الأربعاء، بهدفين في شباك ميلان، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أحرز الهدف الأول لـ«إنتر» إدين دجيكو في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله هنريخ مخيتاريان الهدف الثاني في الدقيقة 11، لينتهي الشوط الأول بتقدّم الفريق الأزرق بهدفين نظيفين.

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في الشوط الثاني واصل الفريقان تبادل الهجمات، دون فعالية على المرمى، رغم أن إنتر سيطر على مجريات اللعب في معظم أوقات المباراة، وسط تراجع دفاعي من رفاق ستيفانو بيولي.

وبذلك يكون فريق إنتر قد وضع قدمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل مباراة العودة في 16 مايو الجاري.

جانب من لقاء إنترناسيونالي وميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء 10 مايو 2023 (تويتر)

جانب من لقاء إنترناسيونالي وميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء 10 مايو 2023 (تويتر)

لاعبو إنترناسيونالي يحتفلون بهدفهم في مرمى ميلان بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء 10 مايو 2023 (تويتر)