أجواء مفعمة قبل «ديربي الغضب» في ميلان بدوري أبطال أوروبا.. الليلة

القاهرة - بوابة الوسط

يستقبل ميلان الإيطالي منافسه إنترناسيونالي في «ديربي الغضب»، اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا.

مواجهة اليوم بين قطبي مدينة ميلانو تقام على ملعب «سان سيرو»، قبل المواجهة الثانية في 16 مايو الجاري، إيابا على ملعب «جوزيبي مياتسا»، وغاب ميلان وإنتر عن ساحة الأبرز أوروبيا، بخلاف طرفي المربع الذهبي الآخرين، ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب 14 مرة في رقم قياسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي المتألق في السنوات الأخيرة بفضل مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا.

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إلا أن مباراة اليوم ستكون فريدة من نوعها من حيث الأجواء، وكونها تقام في أحد أكثر ملاعب كرة القدم إثارة، لذا وصف الفرنسي بيار كالولو، مدافع ميلان، ما يحصل في ديربي المدينة الشمالية قائلا: «الأجواء في الملعب لا تُصدق، الجميع هنا من المشجعين، من الرجال والنساء. الضغط موجود طوال الوقت».

ويرتبط مصيرا إنتر وميلان بالمسابقة القارية الأعرق أوروبيا، حيث لم يتمكنا من حسم تأهلهما إلى دوري الأبطال العام المقبل، على خلفية النتائج المخيبة للآمال في الدوري المحلي، حيث يحتل الأول المركز الرابع برصيد 63 نقطة، ويليه الثاني في المركز الخامس بفارق نقطتين. ويتأخر الناديان على بُعد أميال عن نابولي المتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.