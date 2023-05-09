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ريال مدريد يستقبل مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري الأبطال.. وغوارديولا: نرفض الثأر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 مايو 2023, 04:18 مساء
ريال مدريد يستقبل مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري الأبطال.. وغوارديولا: نرفض الثأر
مباراة سابقة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي. (أرشيفية : الإنترنت)
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يستقبل ريال مدريد الإسباني نظيره مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

من جانبه، قال المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا في المؤتمر الصحفي، أمس الإثنين «على لاعبي السيتي تجنب التفكير في الثأر لخسارتهم في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم العام الماضي أمام ريال مدريد عندما تتكرر المواجهة في نفس الدور الثلاثاء».

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غوارديولا يرفض الحديث عن الثأر
وبدا غوارديولا مستاءً من تصريح لاعب الوسط رودري الذي قال في المؤتمر الصحفي بملعب سانتياغو برنابيو إنه يتطلع إلى «فرصة للثأر» من ريال.

وأبلغ غوارديولا «التفكير في أننا هنا للثأر خطأ فادح، لسنا هنا لهذا الهدف. يجب أن نتعامل معها باعتبارها فرصة أخرى للوصول إلى النهائي. نحن هنا لتحقيق نتيجة جيدة لأن كل شيء سيحسم في مانشستر ليس هنا».

الماضي انتهى وسنحاول مجددا
وأضاف «ما حدث الموسم الماضي جزء من الماضي، انتهى الأمر. هذه فرصة أخرى، لا شيء آخر. نأتي بعقلية المحاولة مجددًا، مدركين أن تحقيق الهدف يتطلب أن نكون أفضل».

وتابع «الدرس الأفضل الذي يمكن أن نستخلصه من الموسم الماضي هو أننا لسنا هنا للثأر، وإنما لتحقيق نتيجة جيدة».

وتحدث مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي في وقت سابق عن أهمية تحقيق أفضلية ذهنية قبل مباراة الإياب. لكن غوارديولا أبدى اختلافه مع نظيره الإيطالي.

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