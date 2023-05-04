رئيس رابطة «لا ليغا»: عودة ميسي مشروطة بتقليل راتبه

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث رئيس رابطة الدوري الإسباني «لا ليغا» خافيير تيباس عن العودة المحتملة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف ناديه السابق برشلونة الصيف المقبل، عقب نهاية عقده مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتأزمت العلاقة بين جماهير النادي الباريسي و«البرغوث» الأرجنتيني في الفترة الأخيرة، على خلفية سلسلة من الهزائم المتتالية لباريس، وسفر ميسي إلى السعودية الإثنين الماضي، الذي عوقب عليه بالإيقاف أسبوعين، ما دفع الجماهير للمطالبة برحيل اللاعب الأرجنتيني وعدد آخر من اللاعبين عن الفريق، بحسب «فابريزيو رومانو».

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وقدم والد ليونيل ميسي قرار موكله بالفعل إلى إدارة باريس من أجل إعلامهم بعدم نية نجله في تجديد تعاقده مع نادي عاصمة الأنوار، وخروجه مجانًا الصيف المقبل.

ويحاول برشلونة إيجاد حل لأزمته المالية مع «الليغا» حتى يتمكن من الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف، الذي سيمكنه من إعادة الفتى المتوّج بكأس العالم 2022 مع منتخب بلاده إلى «كامب نو».

بيع اللاعبين سبيل برشلونة الوحيد

وقال تيباس: «إذا تعاقد برشلونة مع ليو ميسي، سيكون راتبه أقل مما هو عليه في باريس سان جيرمان».

وتابع: «عودته مشروطة الآن ببيع اللاعبين. أعتقد أن برشلونة سيحصل على مبلغ جيد من بيع اللاعبين هذا الصيف».