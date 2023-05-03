جماهير باريس تطلب طرد ميسي والهلال يرحب بعرض مغري

القاهرة - بوابة الوسط

تجمع أنصار فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أمام مقر النادي اليوم الخميس مطالبين بطرد نجم الفريق ليونيل ميسي، على خلفية إيقافه من قبل النادي اليوم بسبب سفره للسعودية دون إذن.

سافر ميسي إلى السعودية في زيارة قصيرة خلال فترة إجازة حصل عليها الفريق، قبل أن تقوم الإدارة بإلغائها ودعوة اللاعبين إلى التدريبات، ما أدى إلى غضب الجماهير وخاصة مجموعة «الألتراس» التي تجمعت أمام مقر النادي، وطالبت بإبعاد النجم الأرجنتيني عن النادي، وفق فابريزيو رومانو.

عرض مغرٍ من الهلال

قدم نادي الهلال السعودي عرضًا مغريًا إلى ليونيل ميسي بقيمة 400 مليون يورو كراتب سنوي مع عقد لمدة ثلاث سنوات من أجل الانضمام إلى الفريق عقب نهاية عقده في الصيف المقبل مع باريس.

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وتوقفت مفاوضات تجديد عقد «البرغوث» الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان حاليًا، ولا زال ميسي يفكر في العروض المقدمة له، إذ يسعى ناديه السابق برشلونة إلى إعادته مرة أخرى إلى «الكامب نو».