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ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن من الإدارة العليا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 مايو 2023, 12:45 مساء
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن من الإدارة العليا
ميسي وعائلته في السعودية. (إنترنت)
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تسبب نجم باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، في حالة من الجدل، بعد سفره إلى السعودية رغم رفض مدربه، ووصل إلى العاصمة السعودية، الإثنين، في زيارة قصيرة طبقا لاتفاقية وقعها العام الماضي مع وزارة السياحة في المملكة تجعله سفيرا للسياحة لدى المملكة.

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وحسب ما ذكرته «ليكيب» الفرنسية، فإن مدرب باريس سان جيرمان، كريستوف جالتييه، والمدير الرياضي للنادي لويس كامبوس، رفضا السماح لميسي بالسفر إلى السعودية، وأشارت الجريدة إلى أن ميسي تجاهل رفض جالتييه وكامبوس، وطلب الإذن من الإدارة العليا للنادي، التي سمحت بسفره.

يأتي ذلك بعد خسارة باريس سان جيرمان (1-3) أمام لوريان الأحد الماضي في الدوري الفرنسي، مما نتج عنه ازدياد حالة الاستياء لدى جماهير الفريق العاصمي، بسبب تراجع النتائج. وكانت مجموعات من مشجعي باريس سان جيرمان قد كشفت في وقت سابق عن عدم رضاها عن حالة الفوضى الإدارية المتفشية في الفريق، وعدم احترام اللاعبين للتسلسل الإداري في النادي، بجانب منح النجوم معاملة مميزة.

ميسي وعائلته في السعودية. (إنترنت)
ميسي وعائلته في السعودية. (إنترنت)
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