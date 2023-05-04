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بطولة ميامي فرصة لتجاوز الملل في سباقات «فورمولا 1»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 مايو 2023, 12:27 مساء
بطولة ميامي فرصة لتجاوز الملل في سباقات «فورمولا 1»
سائقا فريق ريد بول فيرستابن وبيريس. (أرشيفية: الإنترنت)
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تتكرر كلمة «ممل» في مفردات بطولة العالم لـ«فورمولا 1»، بعدما سيطر فريق ريد بول وسائقاه الهولندي ماكس فيرستابن، حامل اللقب في العامين الماضيين، والمكسيكي سيرخيو بيريس، على بداية الموسم الحالي، حيث يأمل عشاق السرعة بسيناريو مخالف مع استقبال ميامي للجولة الخامسة الأحد.

خطفت النسخة الأولى من جائزة ميامي العام الماضي الأنظار في الفئة الأولى على خلفية الاحتفالات التي رافقت السباق وأحدثت ضجة في الولايات المتحدة، بسبب توافد عديد المشاهير وشخصيات اجتماعية حرصت على أن تظهر في السلسلة الوثائقية الخاصة بالبطولة «درايف تو سورفايف» التي تبثها منصة نتفليكس، وفق «فرانس برس».

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انعكس تأثير هذه السلسلة إيجابا على تطور الفورمولا واحد في الولايات المتحدة التي باتت تنظم ثلاث جوائز كبرى، حيث أضيفت لاس فيغاس إلى سباقي أوستن وتكساس.

اعتاد الأميركيون على رياضة تتحكم فيها قوانين وأسس تمنع هيمنة أحادية الجانب، حيث أن التكافؤ هو أحد أهم عناصر جاذبية كرة القدم الأميركية، لذا فإن السيطرة الحالية لفريق ريد بول على مقدرات الفئة الأولى تمثل خطرا واضحا على احتضان «العم سام» للبطولة العالمية.

تقاسمت الحظيرة النمساوية ألقاب السباقات الأربعة منذ انطلاق العام الجديد، فصعد فيرستابن إلى أعلى عتبة على منصة التتويج في البحرين وأستراليا، فيما فاز بيريس في السعودية وأذربيجان، ليتصدر الهولندي ترتيب السائقين أمام زميله بـ93 نقطة مقابل 87 نقطة.

«ممل».. واقع السباقات
هذا الواقع المرير لبقية الفرق، دفع مدير مرسيدس النمسوي توتو وولف إلى اطلاق تحذير بعد نهاية جائزة أذربيجان الكبرى التي شهدت ثنائية جديدة لريد بول، تضمن مجددا كلمة «ممل» في إشارته إلى واقع السباقات.

قال «لم يكن مثيرا. لا تجاوزات، حتى مع وجود فارق كبير في الوتيرة، لم يكن بالاستعراض الكبير.... نحن بحاجة إلى النظر في كيفية تجنب سباقات مملة».

ويكافح مرسيدس وفيراري للحاق بنمط سيارات ريد بول، مع دخول أستون مارتن على خط الصراع.

أضاف وولف «نرى نمطا. سيارتا ريد بول، ثم هناك ست سيارات، وعلى مسافة بعيدة جدا القسم الثالث. كان هذا هو النمط في السباقات الأربعة الأولى وعلينا تغيير ذلك بطريقة ما».

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