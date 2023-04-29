جائزة أذربيجان الكبرى: بيريس يفوز بسباق السرعة

القاهرة - بوابة الوسط

تفوق سائق ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس على سائق فيراري شارل لوكلير وفاز بسباق السرعة «سبرينت» لجائزة أذربيجان الكبرى، الجولة الرابعة من بطولة العالم لـ«الفورمولا 1»، بعدما تقدم على ابن موناكو السبت في حلبة شوارع باكو.

وكان لوكلير انتزع قطب الانطلاق الأول في تصفيات سباق السرعة في وقت سابق السبت، بعدما حسم الجمعة أيضاً الانطلاق من المركز الأولى في سباق الأحد، حسب «فرانس برس».

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وانطلق لوكلير أمام بيريس وزميل الأخير بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن، لكن المكسيكي تجاوز سائق فيراري مع استعمال «دي آر أس»، ليتصدر السباق مبكراً ويحافظ على صدارته حتى اجتياز خط النهاية.

وجاء سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل في المركز الرابع، أمام الإسبانيين كارلوس ساينس سائق فيراري، وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، والبريطانيين لويس هاميلتون قائد مرسيدس، ولانس سترول سائق أستون مارتن توالياً.

تفوق ريد بول مستمر

ويبدو أن شيئاً لم يتغير خلال فترة التوقف والسباق الماضي الذي أُقيم في الثاني من أبريل في أستراليا، إذ أظهرت سيارة ريد بول تفوقها مجدداً في سباق الـ«سبرينت» الأول للموسم، كما فعلت في الجولات الثلاث الأولى حين فاز فيرستابن في سباقي البحرين وأستراليا وزميله بيريس بسباق السعودية، كما حقق الفريق النمسوي ثنائية المركزين الأول والثاني مرتين.

وتغير نظام الجائزة المتضمنة سباق الـ«سبرينت»، إذ خاض السائقون الجمعة فترة تجارب حرة واحدة، تلتها فترة أولى «كلاسيكية» للتجارب التأهيلية بعد الظهر لتحديد مراكز الانطلاق خلال سباق الأحد وجاء لوكلير في المركز الأول أمام فيرستابن وبيريس وزميله ساينس.

فترة من التجارب التأهيلية

وخصص السبت لسباق الـ«سبرينت»، حيث خاض السائقون فترة ثانية من التجارب التأهيلية يطلق عليها تسمية «سبرينت شوت آوت» وفقاً للنظام نفسه لتجارب الجمعة ولكن أقصر، تحدد بموجبها ترتيب انطلاق سباق الـ«سبرينت» الذي بدأه لوكلير جيداً محافظاً على الصدارة أمام بيريس، بينما انقض راسل على فيرستابن منتزعاً منه المركز الثالث.

وتم تفعيل سيارة الأمان الافتراضية ثم سيارة الأمان بعد لفة فقط على البداية من أصل 17 تكوّن منها السباق بعد ارتطام سائق ألفا تاوري الياباني يوكي تسونودا بالحائط.

وخرجت سيارة الأمان في اللفة الخامسة، وحافظ لوكلير على مركزه أمام بيريس، بينما استعاد فيرستابن المركز الثالث من راسل في وقت خسر هاميلتون مركزين لصالح ساينس وألونسو، متراجعاً إلى المركز السابع.

انتزاع الصدارة

ثم نجح بيريس وبفضل «دي آر أس» في انتزاع الصدارة من لوكلير، ثم واصل توسيع الفارق ليصل إلى قرابة ثانية في اللفة العاشرة.

وبدا واضحاً أن المراكز الثلاثة الأولى لن تتغير في الوقت المتبقي مع بيريس في المقدمة بفارق ثانيتين تقريباً أمام لوكلير قبل أن يتجاوز ثلاث ثوانٍ مع بقاء لفتين وحتى النهاية في طريقه لنيل النقاط الثماني المخصصة للفائز بسباق الـ«سبرينت»، علماً أن أصحاب المراكز الثمانية الأولى ينالون النقاط فقط.