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3 أرقام سلبية تاريخية لبرشلونة في تعادله أمام خيتافي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أبريل 2023, 10:44 مساء
3 أرقام سلبية تاريخية لبرشلونة في تعادله أمام خيتافي
لقطة من مواجهة فريق برشلونة ومضيفه خيتافي في الدوري الإسباني، 16 إبريل 2023. (الإنترنت)
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سجل فريق برشلونة ثلاثة أرقام سلبية عندما تعادل سلبيًا للمباراة الثانية تواليًا أمام مضيفه خيتافي، ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من «الليغا».

ولأول مرة منذ أغسطس 2005، يفشل برشلونة في تسجيل أية أهداف في مباراتين متتاليتين في بطولة الدوري الإسباني، وهي المرة الأولى في موسم واحد منذ سبتمبر 1993، بالإضافة إلى عدم الفوز في 3 مباريات متتالية خلال الموسم الحالي، الدوري الإسباني والكأس، حسب شبكة «أوبتا للإحصاءات».

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وتعادل برشلونة في المرحلة الماضية أيضًا أمام ضيفه جيرونا، بعد خسارته على أرضه بأربعة أهداف مقابل لا شيء في إياب نصف نهائي الكأس المحلية أمام ريال مدريد في وقت سابق من الشهر الجاري ليودع المسابقة.

برشلونة في الصدارة
ورغم ذلك، رفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في صدارة الدوري، وبفارق 11 نقطة عن غريمه وملاحقه ريال مدريد الذي فاز السبت على قادش بهدفين نظيفين.

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