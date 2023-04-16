الدوري الإسباني: برشلونة يتعثر بالتعادل مجددا ويمنح الأمل لمدريد

القاهرة - بوابة الوسط

سقط برشلونة متصدر الدوري الإسباني في فخ التعادل السلبي للمباراة الثانية تواليًا، وهذه المرة أمام مضيفه خيتافي، ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من «الليغا».

وبهذا التعادل السلبي واصل برشلونة نزيف النقاط، بعدما تعادل سلبًا في المرحلة الماضية أيضًا أمام ضيفه جيرونا، حسب «فرانس برس».

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ورغم ذلك، رفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في صدارة الدوري، وبفارق 11 نقطة عن غريمه وملاحقه ريال مدريد الذي فاز السبت على قادش بهدفين نظيفين.

وهذه المباراة الثالثة تواليًا في جميع المسابقات التي يفشل برشلونة في هز الشباك، بعد خسارته على أرضه بأربعة أهداف مقابل لا شيء في إياب نصف نهائي الكأس المحلية أمام ريال مدريد في وقت سابق من الشهر الجاري ليودع المسابقة، أما خيتافي، فرفع رضيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس عشر.

الفريق ضائع خلال اللقاء

وقال مدرب الفريق الكاتالوني تشافي هيرنانديز بعد المباراة «نحن لسنا في أفضل لحظة في موسمنا. في المباراة، في النتائج، في الواقعية (...) لقد جربنا كل شيء، لكننا كنا ضائعين وغير مرتاحين طوال المباراة».

وأضاف «لم نسجل في ثلاث مباريات، لكننا لم نستقبل أي هدف في آخر مباراتين. روبرت ليفاندوفسكي على سبيل المثال كان لديه إحصاءات غير عادية في مرحلة الذهاب، وأعتقد أن أرقامه لا تزال جيدة في مرحلة الإياب، حتى لو سجل أقل (...) لكن الأهداف ستأتي».