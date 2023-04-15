مدرب برشلونة: قرار تجديد بوسكيتس غير مرتبط بعودة ميسي

القاهرة - بوابة الوسط

أوضح المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز أن قائد الفريق سيرجيو بوسكتس لا يعتمد في قراره على عودة ليونيل ميسي مرة أخرى أم لا، مؤكداً أنه يرحب باستمرار القائد مع الفريق.

ينتهي عقد بوسكيتس مع الفريق الكتالوني في يونيو المقبل، ولم يحسم قائد الفريق مستقبله بعد، إذ تلقى عروضاً من الدوري الأميركي والسعودي، بينما يأمل المدرب تشافي بقائه في الفريق، حسب الصحفي الإيطالي «فابريزيو رومانو».

- مدرب برشلونة: غافي لن يكون سعيدًا خارج كتالونيا

- تشافي: برشلونة سبب توقف طموحات ريال مدريد في «الليغا»

قال تشافي خلال مؤتمر صحفي على هامش المباراة ضد ضيفه خيتافي في الدوري الإسباني الأحد «لست متأكداً من أن قراره سيكون مبنياً على ما إذا كان ليو ميسي سيعود إلى برشلونة أم لا».

قرار صعب

وعن صعوبة اتخاذ مثل هذا القرار، تابع تشافي: «ليس من السهل أن تقرر، لقد حدث لي أيضاً. إنه أمر حاسم بالنسبة لنا - إذا بقي فسيكون لاعباً أساسياً كالعادة».

يتصدر برشلونة ترتيب الدوري بفارق 13 نقطة عن غريمه ريال مدريد أقرب مطارديه في طريقه للقب أول في الليغا منذ 2019.