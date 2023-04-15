مدرب برشلونة: غافي لن يكون سعيدًا خارج كتالونيا

القاهرة - بوابة الوسط

رأى مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز السبت أن لاعب وسطه الشاب بابلو غافي «لن يكون سعيدًا في أي فريق آخر على قدر ما هو» في النادي الكاتالوني، وسط تكهنات بإمكانية رحيله عن ملعب كامب نو هذا الصيف.

وقع غافي على تجديد عقده مع برشلونة حتى 2026 في سبتمبر الماضي ولكن بسبب الصعوبات المالية للنادي، لم يتمكن من تسجيله في الدوري الإسباني، وهذا يعني أن غافي لا يزال على عقده السابق والمقرر أن ينتهي في يونيو، مما يسمح له بالتوقيع مجانًا لأي ناد آخر، وفق «فرانس 24».

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ارتبط اللاعب الواعد بتشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني في الأسابيع الأخيرة، لكن تشافي قال إن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا يجب أن يبقى في برشلونة.

قال خلال مؤتمر الصحافي على هامش المباراة ضد ضيفه خيتافي في الدوري الأحد «لا أعرف ما الذي يفكر فيه الآخرون لكني أعتقد أن غافي لن يكون سعيدًا في أي فريق آخر على قدر ما هو في برشلونة».

وتابع «لديه كل شيء هنا، نحن نقدّره، إنه لاعب أساسي في سن الـ18، إنه حاسم للفريق. إنه لاعب مهم للغاية وهو يثير إعجابي. هو رائع وأعتقد أن مستقبله يكمن في برشلونة، لن يكون سعيدًا في أي مكان آخر».

غافي عنصر هام

رسّخ غافي نفسه كعنصر مهم لكل من برشلونة والمنتخب الإسباني على مدار العامين الماضيين، بعد صعوده من أكاديمية لا ماسيا.

يتصدر برشلونة ترتيب الدوري بفارق 13 نقطة عن غريمه ريال مدريد أقرب مطارديه في طريقه للقب أول في الليغا منذ 2019.

الحد من التلوث

في سياق آخر، سيسافر الفريق بالقطار السريع إلى مدريد لمواجهة خيتافي بدلاً من الطيارة، وهو ما قال تشافي إنه محاولة للحد من التلوث.

وأضاف «لم نقم بذلك من قبل لأنها رحلة أطول قليلاً. الأمر يتعلق بالتلوث ونعتقد أنه الوقت المثالي للقيام بذلك لأن المباراة ستقام في الرابعة بعد الظهر. لن يؤثر علينا، إنه شيء نحن منفتحون عليه».