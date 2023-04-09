بعد أدائه الجيد مع أوساسونا.. الزلزولي قريب من العودة إلى برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط

جذب الدولي المغربي عبدالصمد الزلزولي لاعب فريق أوساسونا الإسباني أنظار مدرب فريقه السابق تشافي هيرنانديز بعد المستويات المميزة التي يقدمها هذا الموسم.

خرج عبدالصمد الزلزولي من نادي برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة في صيف 2022، متجهًا نحو أوساسونا للحصول على مزيد من الدقائق لإثبات نفسه، والتمكن من المشاركة مع منتخب بلاده المغرب في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، وفق جريدة «سبورت» الكتالونية.

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وتألق الزلزولي مع منتخب المغرب في المونديال القطري، وحصد المركز الرابع في البطولة، في إنجاز عربي وأفريقي فريد، رغم أنه لم يشارك أساسيا مع المغرب.

تشافي يمتدح الزلزولي

وتحدث المدرب تشافي عن عبدالصمد في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني اليوم الأحد: «عندما يعود، سنقرر. لكن «آبي» يمكن أن يكون مهمًا بالنسبة لنا في المستقبل».

وتابع المدرب الشاب: «عبدالصمد يستفيد أقصى استفادة من إعارته، إنه يصنع فرقًا ونحن سعداء للغاية معه. في برشلونة، تحتاج إلى لاعبين في هذا المستوى».