المغربي الزلزولي يمنح أوساسونا فوزا بثنائية في أقل من ربع ساعة بـ«الليغا»

القاهرة - بوابة الوسط

سجّل المهاجم المغربي الشاب عبدالصمد الزلزولي هدفين في أقل من ربع ساعة منحا أوساسونا فوزه الأول في خمس مباريات، على ضيفه إلتشي متذيل الترتيب (2-1)، السبت في المرحلة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا».

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تخلّف صاحب الأرض بهدف تيتي مورينتي قبل الاستراحة (44)، بيد أن الزلزولي عادل في الدقيقة 71 بتسديدة من داخل المنطقة ارتدت من الدفاع إلى الشباك، ثم سجل هدف الفوز بتسديدة رائعة من خارج المنطقة سكنت الزاوية اليسرى للحارس (84)، ليحقق أول ثنائية له في «الليغا».

ويلعب الزلزولي (21 عاما) صاحب الخمس مباريات دولية مع أوساسونا معاراً من برشلونة. ورفع أوساسونا الذي بلغ نهائي مسابقة الكأس المحلية أمام ريال مدريد في مايو المقبل رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع موقتا، فيما اقترب إلتشي 13 نقطة أكثر من الهبوط إلى الدرجة الثانية.