أوساسونا يستقبل إلتشي.. وفالنسيا يقترب من دوامة الهبوط

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي أوساسونا الصاعد للمباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد مع ضيفه إلتشي، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ28 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا».

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كما يلعب إسبانيول مع ضيفه أتلتيك بلباو، اليوم السبت، أيضا، ويلعب بلد الوليد مع ضيفه ريال مايوركا في المرحلة نفسها غدا الأحد، وفي اليوم نفسه يواجه فالنسيا المتعثر منافسه ألميريا صاحب المركز 19 في مواجهة قد تكون حاسمة في صراع بطل الدوري ست مرات لتجنب الهبوط.

ويتساوى الفريقان مع إسبانيول ولكل منها 27 نقطة من 27 مباراة، لكن فالنسيا يحتل المركز 17 بفارق الأهداف. وحال خسارته، سيتراجع فالنسيا إلى منطقة الهبوط. ولم يهبط فالنسيا منذ موسم 1986-1987، وسط ترقب لباقي منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا».

أوساسونا في منافسات «الليغا». (فيسبوك)