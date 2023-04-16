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المدير الرياضي لبرشلونة: سنقوم بتسجيل غافي بالتأكيد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أبريل 2023, 07:18 مساء
المدير الرياضي لبرشلونة: سنقوم بتسجيل غافي بالتأكيد
لاعب فريق برشلونة الإسباني بابلو غافي. (أرشيفية: الإنترنت)
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نفى المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني ماتيو أليماني الشائعات التي ربطت انتقال متوسط ميدان الفريق بابلو غافي إلى تشيلسي الإنجليزي، مؤكدا أنه سيتم تسجيل عقد غافي قريبا.

وكشفت مصادر إعلامية إسبانية في وقت سابق وجود اتصالات مكثة من قبل تشيلسي لإغراء الشاب الصغير من أجل الانضمام إلى صفوف البلوز، الذي وعدته الإدارة بجعله الأعلى راتبا في الفريق اللندني، إلى جانب مكافئة توقيع كبيرة جدا، حسب فابريزيو رومانو.

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قال ماتيو أليماني في تصريحات صحفية اليوم الأحد: «ليس لدي أدنى شك في تجديد عقد غافي مع الفريق، غافي مستمر في البارسا، هو مستقبل الفريق ونحن نعول عليه كثيرا».

تسجيل العقد
وتابع أليماني: «لا توجد مشكلة، سيتم تسجيل غافي بكل تأكيد، قريبا جدا سنعمل على إكمال العقد الذي وقعته اللاعب مسبقا، نعتقد أن غافي سينهي مسيرته في برشلونة».

واختتم المدير الرياضي لبرشلونة حديثه قائلا: «ليس الوقت مناسبا لاتخاذ قرارات متعلقة بسوق الانتقالات، علينا التركيز على المنافسة الآن».

وألغت محكمة برشلونة الاقتصادية في وقت سابق الحكم بإجراء احترازي، الذي دفع رابطة الدوري الإسباني لتسجيل عقد غافي الجديد مع برشلونة.

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